Пьяный мужчина на украденной лодке гонял по Чудскому озеру

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, по данным которой вечером 6 октября дежурный заставы увидел с помощью видеокамеры наблюдения, что в порту Муствеэ человек похитил лодку и направился на ней на Чудское озеро.