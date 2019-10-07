В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе

"Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды", - заявил он, сославшись на подписанную в белорусской столице 1 октября так называемую "формулу Штайнмайера". При этом Пристайко указал на произошедшие несколько дней назад обстрелы Золотого и Петровского со стороны "ЛНР", и напомнил, что предполагалось начать разведение сил на седьмой день при условии сохранения на этом участке мира, передает Deutsche Welle.

В "ЛНР" обвиняют Киев в самообстрелах

Теперь Киев намерен ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который должен продемонстрировать серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим шагам по урегулированию конфликта. "Разведение предполагает отход живой силы наших вооруженных сил, но фортификационные сооружения остаются. Если мы увидим, что та сторона не выполняет, более того, не дай бог, она планирует какие-то агрессивные действия, наши вооруженные силы займут свои позиции", - добавил глава МИД Украины.

Между тем в так называемой "Луганской народной республике" утверждают, что условия отвода сил не предполагают соблюдения семидневного режима тишины. Кроме того, представитель "ЛНР" в политической подгруппе контактной группы в Минске Родион Мирошник обвинил Украину в самообстрелах, заявив, что таким образом Киев срывает договоренности о разведении сил.

Тем временем "Интерфакс" со ссылкой на источник в "ЛНР" пишет, что развод сил на 7 октября не планировался. "Сегодня стороны должны уведомить наблюдателей ОБСЕ о расположении сил и средств на участках отвода", - сообщил собеседник агентства.

Подписана "формула Штайнмайера"

"Формулу Штайнмайера" подписали представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных республик Донбасса на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября в Минске. Контактная группа договорилась о разведении сил и средств на участке Золотое и Петровское 7 октября.