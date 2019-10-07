Боец UFC решил опротестовать собственную победу

Лима победил Джумо раздельным решением судей. Один из них отдал победу новозеландскому спортсмену, что вызвало недовольство в команде бразильца. Команда Лимы желает пересмотреть результат и добиться для него победы единогласным решением.

«Мы счастливы, что Диего выиграл, однако хотим знать, каким образом один из судей решил отдать победу Джумо. Мы уважаем Люка, но раздельное решение не отражает того, что происходило в октагоне», — заявил Дэвис.