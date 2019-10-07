Разоблачить без последствий: в Эстонии будут защищать от мести работодателя

«Тема защиты разоблачающих в Эстонии в последнее время оказалась в центре внимания. С одной стороны, целью директивы является обеспечить разоблачителей правовой защитой, а с другой стороны, предотвратить злонамеренные действия, которые повлияли бы на доверие ко всей системе. Это необоснованно навредило бы репутации связанных с делом лиц», - сказал министр юстиции Райво Аэг.

«Для получения защиты на основании директивы должно быть обоснованное основание доверять разоблачителю в том, что передаваемая им информация правдива. Представляющие заведомо ложную информацию защиту не получат»,- добавил он.

С принятием директивы для получения защиты разоблачитель сможет выбрать между внутренним и внешним информированием, но первым делом его постараются убедить выбрать внутренний канал оповещения. Это возможно за исключением тех случаев, при которых внутреннее оповещение невозможно или исключено по разумным причинам.

Предстоит запретить любые методы давления со стороны работодателя. Кроме того, нужно будет предусмотреть эффективные и пропорциональные меры наказания как для физического, так и для юридического лица, которое будет препятствовать (или вознамерится это сделать) в оповещении о нарушении, начнет за это мстить или окажет на разоблачающего давление, возбудит против него расследование или не сохранит его личность в тайне.

По оценке Европейской комиссии, эффективная защита сообщающих о нарушении в данный момент обеспечена менее чем в половине стран-членов ЕС, изменения, в том числе, нужно произвести и в законодательной базе Эстонии. При принятии директивы в Эстонии нужно будет дополнить внутригосударственное право: либо в виде разработки отдельного закона, либо благодаря поправкам к уже имеющимся правовым актам.

Законопроект охватывает извещение о нарушениях в следующих областях: госзаказы, финансовые услуги (в том числе - воспрепятствование отмыванию денег и терроризму), безопасность продукции, транспортная безопасность, защита окружающей среды, ядерная безопасность, безопасность продуктов питания и кормов, здоровье и благополучие животных, здоровье населения, защита потребителей, неприкосновенность личной жизни и защита личных данных, а также безопасность сетей и инфосистем, нарушения конкурентного права и государственная помощь, нанесение вреда финансовым интересам ЕС, работа внутреннего рынка, в связи с правовыми актами, связанными с подоходным налогом коммерческого объединения.