Смертельная бактерия в рыбных товарах в Эстонии: чиновники уверяют, что сейчас рыба безопасна

Напомним, что, как показали несколько проведенных государством инспекций, на рыбном заводе M.V.Wool в Харку под Таллинном гнездится пережившая мутации и ставшая очень агрессивной листерия. В Ветеринарно-продовольственного департаменте подтвердили, что в прошлом году в Эстонии 28 человек заразились листериозом, семь из них умерли. У шести заболевших и двух умерших была обнаружена бактерия 1247. Бактерия этого же типа на заводе и в рыбной продукции M. V. Wool.

По словам председателя комиссии по сельской жизни Тармо Тамма, на заседании комиссии были представлены факы, ставшие причиной скандала, а именно выявление бактерий рода Listeria на рыбном производстве M.V.Wool. По оценке Тамма, скандал начался из-за того, что заключения строились на предположениях. «Совместно с компетентными учреждениями мы убедились, что рыбные продукты M.V.Wool не представляют опасности и не вредят здоровью потребителей», – сказал Тамм.

На заседании комиссии представители VTA подтвердили, что предприятие M.V.Wool проверялось и проверяется на соответствие рыбной продукции критериям безопасности. По результатам проверок за последние месяцы было установлено, что распространения бактерий нет. Скандал вокруг рыбной промышленности в первый раз вспыхнул весной, когда чиновники датского Ветеринарно-продовольственного департамента обвинили продукцию M.V.Wool в произошедшей три года назад вспышке листериоза.

Несколько недель назад скандал разразился в эстонских СМИ. Министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE) выступил в защиту рыбного производства M.V.Wool, сказав, что СМИ и чиновники, освещая проблему, нанесли как финансовый, так и репутационный ущерб всей пищевой промышленности.

Заместитель председателя Комиссии сельской жизни Урмас Круузе отметил, что публичное обсуждение проблем с безопасностью еды очень важно. «Полная открытость — это основа пищевой безопасности. Это лучший метод, как добиться доверия потребителя», – сказал Круузе. Он не считает правильным, что министр сельской жизни Ярвик вмешался в деятельность VTA.