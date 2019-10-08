Дорогие родители! А не пойти ли вам?..

Рост молодежной преступности (которого, как утверждается, нет), убегающие из дома дети (которых постоянно ищут всем миром), насилие в школе (в том числе приводящее к трагическим последствиям), зависимость от компьютера (которую стараются лечить), издевательства над учителями и нежелание молодых специалистов идти работать в школы – все это приметы последнего времени. А чему удивляться?
Профессия учителя, еще недавно пусть не очень престижная, но достаточно уважаемая, превращается в божеское наказание. И если в девяностых считалось, что корень зла таится в низкой оплате труда учителя, который и выглядит, и питается, и отдыхает куда хуже многих своих учеников, чем вызывает их презрение, то вот уже сколько лет педагоги получают вполне приличную зарплату – часто выше средней по стране.
Учителя под артобстрелом
Раньше казалось, что дело в деньгах. Будем хорошо платить – и народ в школы потянется. Зарплаты подняли и поднимают, молодым специалистам выдают подъемные, но народ не потянулся: дорабатывают люди предпенсионного возраста, которые в Эстонии составляют большинство. А молодые специалисты, даже если в школах появляются, бегут из них.
О причинах этого в последнее время заговорили и в СМИ: травля со стороны учеников (как в виртуальной среде, так и в реальности), отсутствие поддержки со стороны администрации и коллег и неуважение со стороны родителей учеников. Не просто неуважение: родители круглосуточно бомбардируют учителей письмами и звонками, открыто обвиняют их в некомпетентности, требуют для детей хороших оценок и оспаривают каждое замечание в их адрес. И если опытный и поднаторевший в боях педагог способен этому противостоять, особенно, когда до пенсии осталось всего ничего, то зачем такие приключения человеку молодому?
Очень многое зависит от школы: существуют ли в ней единые правила, чувство солидарности, система наставничества и пр. Честно говоря, я не понимаю, например, что мешает ввести незыблемое правило: на уроках категорически запрещено пользоваться мобильными телефонами и любыми записывающими устройствами. Или – что мешает ввести категорический запрет для родителей звонить и писать учителям в любое время суток. И много чего еще, но речь сейчас о другом.
Есть странный, на первый взгляд, момент: создается впечатление, что все это – в большей степени проблемы школ с преподаванием на эстонском языке. Во всяком случае, об ужасах, на которые жалуются учителя-эстонцы, ни от одного русского учителя я не слышала. Да, говорят они, дети стали другими, но в чем-то они теперь даже интереснее, хотя, конечно, появились и неуправляемые, но все-таки это отдельные дети, а не целые классы и т.д.
Естественно, русских школ намного меньше, а в маленьких городках и сельской местности их нет вообще. Но дело и в другом – русские школы и русские семьи более патриархальны. За эту патриархальность их часто ругают, мол, учат по старинке и воспитывают «не так»; учителя и родители авторитарны, не дают реализовываться личности ребенка, его подавляют, заставляют и угнетают, все за него решают, лишают прав и свобод. Могут и побить (что происходит и в эстонских семьях, но обществом порицается), однако все это в совокупности приводит к большему почтению по отношению хотя бы к учителям.
Выкормить ворона
В условиях, когда в обществе детям много говорится об их правах и очень мало об обязанностях, некоторая патриархальность на пользу всем. Но скоро ее не останется и у русских, и если пока что она хоть как-то работает в школе, то когда детки выходят на улицы – уже не работает. Потому что на улице царят полная свобода и права ребенка. Попробуйте сделать подросткам замечание. Не хотите? Естественно. А еще недавно делали, и дети реагировали адекватно. Потому что все – и семья, и школа, и общество – веками растили их в каком-никаком, но уважении к взрослым.
Теперь же у подрастающего поколения два ответа поколениям старшим – и прохожим, и учителям, и родителям: «кто ты такой?» и «а что ты мне сделаешь?» И правда, что? Да та же полиция – что она сделает? Родителям и в школу сообщит? А они кто такие и что сделают? Дорогие взрослые, у меня для вас неприятная новость: на улице мы бессильны и в школе бессильны. И единственное место, где можем быть сильными, это семья. Почти всё и почти всегда идет из семьи.
Страха перед наказанием у многих детей сейчас нет, а если он и присутствует, то приводит не к тем последствиям, которых мы ожидаем.
Поколение наших детей получило неслыханную ранее свободу. Прежние методы воспитания, – порка, отправление в угол, окрики, заучивание библейских стихов наизусть и прочие наказания, основанные на физическом и моральном насилии, либо вообще не используются, либо осуждаются. Лишение прогулки или обеда – вредно для здоровья, лишение экскурсии или посещения театра – вредно для развития, лишение книжки – так кто их сейчас читает?
А тут еще возникла виртуальная среда, в которой можно действовать абсолютно свободно, анонимно и незаметно. Но именно при помощи интернета современные родители пытаются воздействовать на детей: отправляют к компьютеру ребенка, чтобы он «не мешал», или лишают компьютера в качестве наказания. Ну, «не мешать» дети согласны, а реакцией на наказание часто бывает бешеная агрессия. Да и на любое другое наказание.
Страха перед наказанием у многих детей сейчас нет, а если он и присутствует, то приводит не к тем последствиям, которых мы ожидаем: ребенок не начинает вести себя так, как нам хочется, а жалуется на родителей, убегает из дома или совершает что-то непоправимое. И этот проклятый вопрос – а что ты мне сделаешь? – имеет продолжение «а я тогда» – и следует список угроз. И да, что нам «ему» сделать?
Идеальное наказание
Плохо, когда ребенок запуган. Но когда у человека – маленького ли, взрослого ли – нет страха вообще – это по-настоящему страшно, потому что страх является защитной реакцией организма и испытывать его нас заставляет инстинкт самосохранения. Так должен ли ребенок бояться? Безусловно. Но природа его страха должны быть такой, при которой вопрос «а что ты мне сделаешь?» не возникает вообще.
Если в семье ребенка не просто любят (все нормальные люди своих детей как-то да любят), но и часто с ним общаются, чем-то вместе занимаются, имеют доверительные отношения, всегда выслушивают его и стараются понять, целуют этого ребенка и обнимают – короче, имеют на него не только деньги, но и время и терпение, ребенок знает, «что ему сделают».
Такой ребенок боится: если родители рассердятся, исчезнет привычная для него теплая семейная атмосфера. С ним могут всего лишь не разговаривать или разговаривать холодно, его могут всего лишь не поцеловать на ночь, всего лишь не спросить, как дела, а на вопрос, можно ли ему что-то, ответить «делай что хочешь». Да, это мелочи, но маленький человек привык совершенно к другому и ему некомфортно в среде, где до него никому нет дела. Это для него – наказание.
И оно работает. При условии, конечно, что этого ребенка не только лижут, но и воспитывают – объясняют ему, что он не пуп земли, что у него есть обязанности, что нужно считаться с другими, что одно хорошо, а другое плохо, и на «плохо» реагируют соответствующим образом. Да, можно и лишить карманных денег, и каких-то развлечений, и еще кое-то сделать, но самое страшное для детей, на которых родители всегда находят время, это когда они этого времени лишаются.
Я не один раз слышала обращенные к разным родителям горестные вопли разных детей: «Дадно, пусть я не буду сботреть тедевизор (играть на компьютере, есть морожедое, гудять во дворе), только ты со бдой разгова-аривай! Ну дай бде по попе, только поцелу-уй!» Но по большей части это вопли из прошлого: современным родителям все чаще некогда. Их дети получают так мало внимания, что отсутствия его не заметят: они давно стараются привлечь его к себе в школе и на улице – доступными им способами.
Ощущая на подсознательном уровне, что детям они все же чего-то недодают, матери и отцы требуют «додачи» от других.
Решение проблемы кадров
А родители до позднего вечера зарабатывают для детей деньги – на еду, одежду, поездки, репетиторов, кружки и секции. После работы им хочется отдохнуть – уснуть перед телевизором, зависнуть в компьютере, поболтать с друзьями… А дети – что им сделается: все же для них! Отсюда, кстати, и возросшие претензии родителей к учителям: ощущая на подсознательном уровне, что детям они все же чего-то недодают, матери и отцы требуют «додачи» от других.
И чтобы эти другие их детей ценили, любили, ставили им пятерки и никогда не ругали. Чтобы за все их родительские старания была награда: очень хороший ребенок, которого все хвалят. Ведь отругать или треснуть под горячую руку, слава богу, есть кому. А тут и в школе претензии, как так? После всех жертв не может быть, что ребенок плохо себя ведет и не учит уроков! Конечно, виноваты тупые учителя – неопытные молодые идиотки и старые замшелые дуры!
Дорогие родители, которые постоянно скандалят в учебных заведениях! Никто не сомневается, что вы гораздо умнее учителей и гораздо лучше знаете, как надо учить и воспитывать, какие оценки ставить и каким голосом разговаривать. Конечно же, вы легко найдете индивидуальный подход к каждому ученику и учтете особенности его характера и закидоны поведения. А не пойти ли вам работать в школу, хотя бы ненадолго, чтобы показать мастер-класс? Таким образом и проблема с кадрами решится.