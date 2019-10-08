Если в семье ребенка не просто любят (все нормальные люди своих детей как-то да любят), но и часто с ним общаются, чем-то вместе занимаются, имеют доверительные отношения, всегда выслушивают его и стараются понять, целуют этого ребенка и обнимают – короче, имеют на него не только деньги, но и время и терпение, ребенок знает, «что ему сделают».

Такой ребенок боится: если родители рассердятся, исчезнет привычная для него теплая семейная атмосфера. С ним могут всего лишь не разговаривать или разговаривать холодно, его могут всего лишь не поцеловать на ночь, всего лишь не спросить, как дела, а на вопрос, можно ли ему что-то, ответить «делай что хочешь». Да, это мелочи, но маленький человек привык совершенно к другому и ему некомфортно в среде, где до него никому нет дела. Это для него – наказание.

И оно работает. При условии, конечно, что этого ребенка не только лижут, но и воспитывают – объясняют ему, что он не пуп земли, что у него есть обязанности, что нужно считаться с другими, что одно хорошо, а другое плохо, и на «плохо» реагируют соответствующим образом. Да, можно и лишить карманных денег, и каких-то развлечений, и еще кое-то сделать, но самое страшное для детей, на которых родители всегда находят время, это когда они этого времени лишаются.

Я не один раз слышала обращенные к разным родителям горестные вопли разных детей: «Дадно, пусть я не буду сботреть тедевизор (играть на компьютере, есть морожедое, гудять во дворе), только ты со бдой разгова-аривай! Ну дай бде по попе, только поцелу-уй!» Но по большей части это вопли из прошлого: современным родителям все чаще некогда. Их дети получают так мало внимания, что отсутствия его не заметят: они давно стараются привлечь его к себе в школе и на улице – доступными им способами.

Ощущая на подсознательном уровне, что детям они все же чего-то недодают, матери и отцы требуют «додачи» от других.

Решение проблемы кадров

А родители до позднего вечера зарабатывают для детей деньги – на еду, одежду, поездки, репетиторов, кружки и секции. После работы им хочется отдохнуть – уснуть перед телевизором, зависнуть в компьютере, поболтать с друзьями… А дети – что им сделается: все же для них! Отсюда, кстати, и возросшие претензии родителей к учителям: ощущая на подсознательном уровне, что детям они все же чего-то недодают, матери и отцы требуют «додачи» от других.

И чтобы эти другие их детей ценили, любили, ставили им пятерки и никогда не ругали. Чтобы за все их родительские старания была награда: очень хороший ребенок, которого все хвалят. Ведь отругать или треснуть под горячую руку, слава богу, есть кому. А тут и в школе претензии, как так? После всех жертв не может быть, что ребенок плохо себя ведет и не учит уроков! Конечно, виноваты тупые учителя – неопытные молодые идиотки и старые замшелые дуры!