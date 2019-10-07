Владимир Путин в сибирской тайге. ФОТО: Alexei Druzhinin / Alexei Druzhinin/TASS

Президент России Владимир Путин за два дня своего дня рождения, 7 октября, отдыхал в сибирской тайге. Он собирал грибы и шишки. В ночь на понедельник Кремль опубликовал фотографии.

Компанию Путину, как это уже не раз бывало, составил министр обороны Сергей Шойгу, уроженец Тувы. В сообщении Кремля сказано, что российский президент гулял по горам и любовался Енисеем.

К одному из грибов, который нашел Путин, прилипла шишка, что позабавило главу государства, пишет "Российская газета". Он отлепил ее от гриба, несколько раз подул и забрал. "Сувенир. Шишечка", - сказал президент России. Шойгу же выкопал куст брусники, который Путин посоветовал ему посадить на даче.

Судя по фотографиям, Путин был в теплой куртке и жилетке с символикой армии России и в походной шляпе.

Это не первый случай, когда Кремль публикует фотосессию Путина из тайги. Предыдущие публикации - особенно фото с голым торсом - до сих пор остаются поводом для шуток на Западе.

Русская служба Би-би-си попросила политологов оценить фотографии Путина с точки зрения политических технологий. Станет ли история с грибами новым поводом для карикатур или в этом нет ничего смешного, особенно для тех, кто поддерживает 67-летнего президента России?

Алексей Макаркин, вице-президент Центра политических технологий:

"Это демонстрация того, что президент вполне дееспособен, что он может продолжать свою деятельность, эффективно, как и раньше, что ничего не изменилось. Человек находится у власти уже 20 лет, и поэтому необходима периодическая демонстрация того, что он дееспособен.

Это важно для его избирателя. Если вы вспомните 1999-2000 годы, когда Путин только стал премьер-министром, потом президентом - он был на контрасте с Ельциным. Ельцин был уже пожилой, слабый, непопулярный, больной, а здесь - наоборот.

Такой образ [с точки зрения Кремля] надо поддерживать, давать дополнительные аргументы.

Для того, кто не проголосует за президента никогда, возможно, это смешно. Для того, кто проголосует, это вполне нормально.

Та целевая аудитория, которая голосует за власть, у нее какой подход? С грибами или с амфорами, но мы хотим одного, чтобы у нас был дееспособный президент.

Электорат президента стареет, растет удельная доля пенсионеров, они постоянно вспоминают 1990-е, что было со здоровьем у Ельцина, и им постоянно демонстрируют, что Путин - это не Ельцин. Для этого избирателя подходят лобовые приемы, он считывает самые простые аргументы.

А еще это поколение любит за грибами ходить. Для них такие походы за грибами - тоже демонстрация дееспособности. Президент - такой же, как мы, я ходил за грибами, и он вот ходил, пускай управляет. Это апелляция к психологическим особенностям.

А те, кто воспримет это с иронией, за президента не будут голосовать".

Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики:

"Вы шутите? У меня ощущение, что вы шутите со мной. Какой сигнал может исходить от гриба? Это трафаретное поведение. Понятно, что Путин застрял в необходимости, которая существует только в его голове, демонстрировать нам свою прошедшую молодость. Это такая человеческая слабость, которая носит невротический характер.

Он все время отсылает нас к забытым временам своего прихода к власти в качестве молодого по сравнению с Ельциным, он повторяет старые привычные и приятные ему трюки. Он действительно любит фитнес.

Шойгу рядом с ним - если и сигнал, то сигнал двусмысленный. Можно вспомнить поездку Путина с президентом [Дмитрием] Медведевым на рыбалку летом 2011 года, из которой Медведев вернулся уже не кандидатом в президенты.

С другой стороны, если бы Путин отправился отдыхать с [главой Росгвардии Виктором] Золотовым, это был бы действительно сигнал. Если бы он отправился с [главой "Ростеха" Сергеем] Чемезовым, это был бы третий сигнал. Гриб, правда, думаю, был бы одним и тем же.

Если бы Путин был с большим грибом, а Шойгу с маленьким, это был бы ремейк 2011 года, когда Путин показывал большую рыбу, а Медведев - микроскопическую. Понятно, что Шойгу является одним из потенциальных сопредседателей стола, за которым будет решаться вопрос о преемнике. Это очевидно, но очевидно и то, что он там будет не один".

В своем представлении он занимается преимущественно мировой политикой. Если он действительно ею занимается, нельзя фотографироваться с грибом в руке, это странно. Путин считает, что он достаточно велик, чтобы позволить себе причуды такого рода. Но надо понимать, что население страны воспринимает это как причуду.

С точки зрения имиджа это плохо - и непонятно кому адресовано. С точки зрения политики это ничтожно, тут нет вообще ничего".

Константин Калачев, руководитель "Политической экспертной группы":

"Ставка делается на имиджевое позиционирование, это вполне понятно и естественно. Экономических успехов нет, вот что сейчас предъявлять?

Делается ставка на маскулинность, на брутальность, на состояние здоровья, на близость к народным развлечения типа сбора грибов и ягод.

Целевая аудитория - женщина старшего и среднего возраста, которой лет за 45, со средним образованием, живущая в небольшом городе. Посмотреть ее глазами - и все встанет на свои места.

Можно просто отдыхать, а можно использовать это в качестве инструмента наращивания рейтинга. Но, боюсь, этот инструмент уже плохо работает. Даже полет в космос тут мало что бы изменил".

Аббас Галлямов, политолог:

"У избирателя сейчас есть сильное ощущение, что вся политическая система страны в целом и Путин в частности бесконечно оторваны от жизни простых людей. Дескать, президент витает в каких-то бесконечно далеких геополитических сферах и понятия не имеет о том, как живут рядовые граждане. По всей видимости, в Кремле и решили "приземлить" главу государства, продемонстрировав его за таким простым и понятным занятием как сбор грибов.