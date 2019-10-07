Известная жительница Кристийне отметила 101-й день рождения

Сегодня, 7 октября, старейшина Кристийне Яанус Рийбе поздравил известную жительницу района, историка искусства Хейни Паас со 101-летием.
«Это очень большая радость поздравлять с днем рождения ровесницу Эстонской Республики, которая являлась очевидцем практически всех важных событий в истории нашей страны. Мы желаем дорогой Хейни крепкого здоровья, счастья и сил», - подчеркнул Яанус Рийбе.
Хейни Розильда Паас родилась 6 октября 1918-го года в волости Мынисте в Южной Эстонии.
Работала научным сотрудником Художественного музея, затем хранителем скульптур, являлась куратором многих персональных выставок, составляла каталоги и монографии. Хейни Паас – автор более 20 научных трудов. В прошлом году Общество исследователей искусства и кураторов организовало в Кадриоргском художественном музее семинар об истории эстонской скульпуры 20-го века, посвященный столетнему юбилею Хейни Паас.