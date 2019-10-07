Один автомобиль врезался в стену магазина, а другой разбил люк колодца

В выходные в Вильяндимаа произошли две аварии. В Мустла водитель врезался в стену магазина, а в Вильянди заехал в колодец, который находится в нескольких метрах от дороги на газоне, передает Sakala.
В субботу около трех часов дня 64-летний мужчина в Мустла перепутал педали газа и тормоза в своем Volvo и врезалс в магазин. К счастью, никто не пострадал, произошедшее расследует полиция.
В воскресенье утром в полицию поступило сообщение о том, что кто-то разбил бетонный люк колодца в районе между типографией PrintBest и Мяннимяэ-теэ, 25. Когда приехала полиция, водитель BMW, разбивший колодец, и его спутник собрали детали автомобиля, разлетевшиеся по проезжей части и газону. Водитель был трезв.
Как автомобиль попал к колодцу, находящему в нескольких метрах от дороги, полиция не смогла объяснить. Авария произошла в жилой зоне, где автомобиль должен двигаться не быстрее пешехода.