Президент Кальюлайд: мы снесем стену, скрывавшую насилие

По словам президента, в странах с зарождающейся рыночной экономикой является обычным делом не обращать внимание на проблемы самых слабых или игнорировать их в надежде, что всеобщий рост благополучия решит и их. «Мы считали, что, поскольку мы не богатая скандинавская страна, мы не можем решить эти проблемы и поэтому лучше даже не говорить о них», - пояснила Кальюлайд.

Так, по словам президента, в то время в борьбе с насилием во многом приходилось плыть против течения, поскольку то и дело раздавались заявления, что у Эстонии есть задачи поважнее. «Почему я считаю, что сейчас у нас поднялась новая, позитивная волна? Потому что теперь мы смотрим в зеркало и признаем, что у нас проблема и для того, чтобы решить ее, нужно приложить особые усилия, - сказала президент. - В нашем обществе пока нет стопроцентной уверенности в том, что мы должны заниматься проблемой насилия против женщин и детей, но при поддержке международных сетей мы, возможно, быстрее придем к этому пониманию. И так появится больше сил, чтобы перебраться через стену, разделяющую счастливое и несчастное общество, и заявить, что нужна помощь».

Президент также подчеркнула, что опорная сеть по борьбе с насилием против женщин годами действовала во многом при поддержке добровольцев. «И, хотя сейчас у различных организаций больше готовности, есть риск, что с ростом числа нуждающихся в помощи им не хватит сил. Число вырастет, в этом нет сомнений, потому что мы снесем стену, скрывавшую насилие».

По словам президента, в Эстонии проделали большой прыжок вперед и теперь лучше информированы о насилии против женщин, но одновременно должна вырасти способность людей к эмпатии, а это не всегда просто.