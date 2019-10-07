Пн, 7.10.2019
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Поезд сбил лося: животное погибло

Поезд Elron. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В воскресенье в 19.47 следовавший в Вильянди поезд опоздал, поскольку столкнулся с лосем. Люди не пострадали, но лось погиб в результате полученных травм на месте происшествия, передает Sakala.

Менеджер по маркетингу и коммуникациям Elron Марийс Адамберг сказала, что, к сожалению, поезду, следовавшему в воскресенье из Таллинна в Вильянди, не удалось избежать наезда на лося между Сюргавере и Вильянди.

«Увидев на дороге животное, машинист сделал все, от него зависящее: подал сигнал и затормозил», - сказала Адамберг.

После аварии машинист проверил состав и сообщил об инциденте диспетчеру компании, обслуживающему инфраструктуру, пассажирам, представителю службы поддержки и депо. Поезд опоздал на 17 минут.

Менеджер по маркетингу и коммуникациям отметила, что подобные происшествия с дикими животными происходят пару раз в месяц. Животными в таких случаях занимается местное общество охотников.

В первую неделю по всей Эстонии началась охота на лосей с собаками. Согласно охотничьему календарю, сезон охоты на оленей длится с 15 сентября по 15 декабря. В этом году в Вильяндимаа рекомендуется охотиться на 520 оленей.

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