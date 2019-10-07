Поезд сбил лося: животное погибло

Менеджер по маркетингу и коммуникациям Elron Марийс Адамберг сказала, что, к сожалению, поезду, следовавшему в воскресенье из Таллинна в Вильянди, не удалось избежать наезда на лося между Сюргавере и Вильянди.

«Увидев на дороге животное, машинист сделал все, от него зависящее: подал сигнал и затормозил», - сказала Адамберг.

После аварии машинист проверил состав и сообщил об инциденте диспетчеру компании, обслуживающему инфраструктуру, пассажирам, представителю службы поддержки и депо. Поезд опоздал на 17 минут.

Менеджер по маркетингу и коммуникациям отметила, что подобные происшествия с дикими животными происходят пару раз в месяц. Животными в таких случаях занимается местное общество охотников.