Эстонская фирма демонстрирует мега-оборот в США

- Два года назад Nortal заключил в США договор с крупнейшим мобильным оператором, год назад вы приобрели в Сиэттле местную ИТ-компанию Dev9. Как сейчас продвигается ваш бизнес в США?

- Осмелюсь утверждать, что сегодня Nortal является крупнейшей в США компанией эстонского происхождения. Там у нас работает сотня человек, которых поддерживают своей деятельностью около 50 человек в офисах других стран.

Мы с самого начала ставили не на дешевую рабочую силу, а ехали туда заниматься американским бизнесом по американским ценам. Это позволило нам нанять местных работников на приличные зарплаты – ИТ-экспертов, руководителей проектов, разработчиков, аналитиков. И продавцов, которые составляют примерно десятую часть всей команды.

Бизнес идет очень хорошо и прибыль приличная. В этом году я прогнозирую уже оборот американского филиала более чем 25 миллионов долларов, а в следующем году свыше 30 миллионов.

Nortal Фирму по производству софта и бизнес-консультациям Nortal действует в десяти странах и дает работу 850 специалистам. Консолидированный доход фирмы от продаж за 2018 год оставил 66,8 миллиона евро, а прибыль от деятельности – 7,4 миллиона евро.

- С помощью чего эстонской IT-фирме удается вести в США прибыльный бизнес в этой области? Это облачные сервисы или big data?

- Сейчас у нас там две основные опоры – облако и э-торговля. От ядерных систем до интерфейса пользователя.

- Как американцы предпочитают расплачиваться в интернет-магазинах – банковской картой, с помощью PayPal?

- В основном с помощью данных кредитки или вводя данные счета напрямую в платежную систему, чтобы сумма покупки напрямую списывалась со счета. У меня самого, например, платеж за электричество напрямую списывается со счета, а оплата платных дорог - с кредитки.

- Чему за два года Nortal научился в США? Что можно было бы сделать иначе, что совершенно не получилось?

- Это явно была история успеха, подобных которой в Эстонии немного. Два с половиной года назад у нас не было там ничего, сегодня у нас бизнес на 25-30 миллионов, прибыльный, быстрорастущий...

- Благодаря чему?

- Тяжкий труд, немного везения, не без божьей помощи. Очень трудно выделить одну явную причину.

В отличие от многих других мы не были слишком романтичны. Мы не предполагали, что контакты, завязанные на паре конференций, начнут приносить заказы. Не начнут! Ты должен проделать трудную работу, быть на месте, инвестировать время, деньги, здоровье, энергию и нервы.

- Как выглядело начало? Вы отправились на место, ночевали в гостинице…

- В самом начале был нетворкинг. Но и это не совсем на пустом месте, должны были быть какие-то опорные точки, откуда начинать охват.