Видео: в 60 городах мира идут климатические протесты, задержаны сотни людей

В Лондоне протестующие в значительной мере блокировали движение транспорта по всему городу. К полудню понедельника задержаны 135 человек.

В Амстердаме полиция задержала около 50 активистов, блокировавших движение по одной из важных магистралей города и установивших на ней десятки палаток, передает DW.

Протесты прошли также в Австралии и Новой Зеландии. В Веллингтоне активисты блокировали центральные улицы, министерства и филиал одного из банков. Были временно задержаны более 30 человек, сообщила полиция в новозеландской столице. В Сиднее полиция также задержала порядка 30 человек, которые отказались освободить одну из центральных улиц.

В Берлине активисты перекрыли движение. Власти заявили, что пока не будут прибегать к арестам, передает Русская служба Би-би-си.

В Париже тысяча активистов при поддержке движения "желтых жилетов", как сообщается, заняла торговый центр.

Движение Extinction Rebellion, образованное в 2018 году, требует, чтобы правительства объявили чрезвычайную ситуацию из-за состояния климата и экологии и приняли немедленные действия для борьбы с глобальным потеплением. Активисты требуют сократить выбросы диоксида углерода к 2025 году до нуля.

Протесты будут продолжать по всему миру в течение двух недель.