С октября водителей подстерегают новые опасности на дорогах Эстонии

«На дорогах вне населенных пунктов водителям нужно быть еще внимательнее обычного, поскольку сезон охоты, расставание неопытных молодых особей с родителями, а также гон повышают вероятность появления диких животных на дороге. Особенно внимательными нужно быть вечером в сумерки и рано утром на заре, когда дикие животные активнее. Если животное показалось на дороге, нужно терпеливо дождаться, чтобы оно ушло, и убедиться, что за деревьями и кустами не скрываются его спутники, готовые выйти на дорогу», - сказал глава бюро охотничьего дела и водного ценоза Департамента окружающей среды Аймар Ракко.

Уездные охотничьи советы утвердили на сезон охоты 2019/2020 следующие охотничьи квоты для контроля популяций диких животных и причиненного ими ущерба: 5966 лосей, 2459 оленей, 31 619 косуль. Для сдерживания африканской чумы свиней в этом сезоне предстоит застрелить 5170 диких кабанов, чтобы достичь численности диких кабанов менее одной особи на 1000 га.

Охота на копытную дичь необходима прежде всего для сдерживания ее высокой численности в эстонской природе и снижения причиненной ей ущерба. Например, из-за высокой численности косуль возрос ущерб, причиненный ими лесовладельцам и земледельцам, и участились случаи связанных с косулями аварий.

Людям, отправляющимся в лес по ягоды или грибы или на прогулку, департамент напоминает, что в лесу их пути могут пересекаться с путями охотников. Поскольку все имеют право находиться в лесу, обе стороны должны убеждаться в безопасности дальнейших действий. Оказавшийся в зоне охоты в лесу человек должен быть максимально заметным, чтобы его увидели и при помощи радиосвязи прервали охоту, пока не будет обеспечена безопасность.