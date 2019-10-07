"Рижский аэропорт – худший в Европе": пассажиры разгневаны длинными очередями

В хаос с большими очередями попал и российский журналист Артемий Троицкий, который остался недоволен не только авиакомпанией airBaltic, но и организацией работы в аэропорту "Рига".

То, что авиакомпания airBaltic - худшая в мире, я знаю давно и стараюсь избегать её, если возможно. Оказывается, худший в Европе и Рижский аэропорт, откуда я сегодня впервые (не считая пересадок) вылетал. Очередь на досмотр заняла 47 МИНУТ - и так всегда, как сообщила сотрудница.

— Артемий Троицкий (@aktroitsky) October 6, 2019

Пользователь Раймондс также отметил большое количество пассажиров в аэропорту. По его словам, открыто было всего лишь два контрольно-пропускных пункта.

"Аэропорт "Рига" сегодня утром очень неприятно удивляет. Чрезвычайно большое числе пассажиров и только два контрольно-пропускных пункта работают. Такой паники и хаоса еще здесь не видел. Не подходит вам это. Пусть лучше получается планировать", – указал мужчина.

@Lidosta_Riga šorīt ļoti nepatīkami pārsteidz. Ārkārtīgi liels pasažieru skaits un tikai DIVI drošības kontroles punkti darbojas🤦🏻‍♂️. Tādu paniku un haosu nebiju redzējis vēl šeit. Nepiestāv Jums tas. Lai izdodas labāka plānošana🙌🏻 — Raimonds Strokšs (@RaimondsStroksh) October 7, 2019

Некоторые застрявшие в очередях пассажиры стали делиться фотографиями из аэропорта.

Strādā 3 no 8 ejas parastajā un 1 fast track — Girts (@GirtsS) October 7, 2019

Специалист по маркетингу Иева Трейя отметила, что три рейса должны вылететь в 18.00, а на пункте сдачи багажа работает лишь один человек.

Hey @airBaltic - trīs reisi plkst. 18.00 un bagāžas nodošanā strādā viens cilvēks... Pusstundā esam pakustējušies par pāris metriem. Kaut kā neforši lielīties, ka esat forši... — Ieva Treija (@marketingfans) October 6, 2019

В свою очередь представитель аэропорта Лаура Карните сообщила, что очереди на контроле безопасности образовались, потому что поток пассажиров на данный момент ощутимо превышает пропускную способность старого терминала аэропорта.

Карните пояснила, что число пассажиров в аэропорту "Рига" в этом году, по сравнению с прошлым годом, в первые девять месяцев выросло почти на 11,5%.

В среднем аэропорт обслуживает 12 000 пассажиров в день, от 600 до 1000 пассажиров в час.

Несмотря на то, что в последние годы аэропорт расширил зону контроля безопасности, сделав больше рядов, и на данный момент работает над решениями по созданию еще дополнительных рядов, такой поток пассажиров ощутимо превышает пропускную способность терминала.

"Также, учитывая интересы национального перевозчика airBaltic, аэропорту "Рига" характерно неравномерное разделение полетов в течение суток и большое число транзитных пассажиров - более 30%. Очереди в контрольно-пропускные пункты образуются именно в так называемые часы "пик", главным образом это происходит утром, в период с 6 до 8 часов. В это время наблюдается большое количество вылетающих рейсов, и интенсивный поток транзитный пассажиров с коротким временем соединения", - заявила Карните.

Она сообщила, что, согласно данным измерительной системы аэропорта, в эти часы контроль безопасности нередко должен обслужить почти 1200 пассажиров, и это тем моменты, когда появляются очереди. Тогда время ожидания может занять 40-50 минут. В другое время суток в очереди на контроль безопасности приходится ждать от пяти до 20 минут.

"В дополнении к выше упомянутым обстоятельствам, наступило время осенних вирусов, многие сотрудники и их дети болеют, что делает работу в часы "пик" еще более сложной", - добавила Карните.

Она указала, что сотрудники делают все необходимое, чтобы в таких обстоятельствах обслужить пассажиров максимально быстро и, в то же время сохранить наивысшие стандарты безопасности, учитывая, что безопасность пассажиров и полетов является главным приоритетом. Однако пассажирам все же стоит считаться с тем, что в отдельные часы в аэропорту могут быть очереди.