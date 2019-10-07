Видео: лихач в Ласнамяэ не захотел ждать зеленого света и поехал по встречке

Видео серьезного нарушения ПДД прислал в редакцию Rus.Postimees читатель. На кадрах с видеорегистратора можно увидеть, как сегодня, 7 октября, около 16:00 у магазина Prisma в столичной Ласнамяэ автомобиль Volkswagen не остановился на красном сигнале светофора и совершил обгон по встречной полосе движения, быстро пересекая перекресток, на котором в тот момент находились десятки машин.