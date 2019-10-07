Пн, 7.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Видео: лихач в Ласнамяэ не захотел ждать зеленого света и поехал по встречке

Видео: лихач в Ласнамяэ не захотел ждать зеленого света и поехал по встречке

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Час пик многих раздражает. Вот и неизвестный водитель на перекрестке Тяхесаю-теэ и Мустакиви-теэ не выдержал, решив нарушить правила.

Видео серьезного нарушения ПДД прислал в редакцию Rus.Postimees читатель. На кадрах с видеорегистратора можно увидеть, как сегодня, 7 октября, около 16:00 у магазина Prisma в столичной Ласнамяэ автомобиль Volkswagen не остановился на красном сигнале светофора и совершил обгон по встречной полосе движения, быстро пересекая перекресток, на котором в тот момент находились десятки машин.

К счастью, никто не пострадал.

Rus.Postimees ожидает комментария полиции.

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