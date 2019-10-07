Пн, 7.10.2019
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  • Электронные услуги, которыми пользуются клиенты с помощью Mobiil-ID, внесут изменения

Электронные услуги, которыми пользуются клиенты с помощью Mobiil-ID, внесут изменения

Mobiil ID - удобное электронное удостоверение личности.

ФОТО: Digitark

SK ID Solutions с октября следующего года прекратит поддержку веб-услуги DigiDocService.

Это изменение коснется всех электронных услуг, позволяющих пользоваться Mobiil-ID, или использующих для действий с ID-картой услугу DigiDocService, сообщила компания.

Поддержка Mobiil-ID не менялась с 2007 года. Цель перехода SK ID Solutions на новые технологии — предлагать лучшие в технологическом плане решения, соответствующие новейшим требованиям и предлагающие максимальную безопасность.

Компания полностью прекратит оказывать услуги создания и валидации подписей, а также составления контейнеров. Это связано с тем, что на рынке уже сейчас много различных вариантов создания подписи, валидации и создания контейнеров для подписи, которые предлагают как государство, так и третьи стороны.

SK ID Solutions прекратит предлагать услугу 1 октября 2020 года.

Электронные услуги, которые хотят позволить своим клиентам при помощи Mobiil-ID проходить аутентификацию и создавать подписи, должны будут использовать услугу Mobiil-ID REST API, доступную с июня 2019 года.

Напомним, что в середине сентября было заявлено, что Департамент государственных инфосистем (RIA) и отвечающее за разработку решения Smart-ID предприятие SK ID Solutions (SK) заключили договор, согласно которому услуга Smart-ID стала официальным средством аутентификации при использовании государственных электронных услуг.

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