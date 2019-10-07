Электронные услуги, которыми пользуются клиенты с помощью Mobiil-ID, внесут изменения

Это изменение коснется всех электронных услуг, позволяющих пользоваться Mobiil-ID, или использующих для действий с ID-картой услугу DigiDocService, сообщила компания.

Поддержка Mobiil-ID не менялась с 2007 года. Цель перехода SK ID Solutions на новые технологии — предлагать лучшие в технологическом плане решения, соответствующие новейшим требованиям и предлагающие максимальную безопасность.

Компания полностью прекратит оказывать услуги создания и валидации подписей, а также составления контейнеров. Это связано с тем, что на рынке уже сейчас много различных вариантов создания подписи, валидации и создания контейнеров для подписи, которые предлагают как государство, так и третьи стороны.

SK ID Solutions прекратит предлагать услугу 1 октября 2020 года.

Электронные услуги, которые хотят позволить своим клиентам при помощи Mobiil-ID проходить аутентификацию и создавать подписи, должны будут использовать услугу Mobiil-ID REST API, доступную с июня 2019 года.