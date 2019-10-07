Кылварт объяснил принятые им в последнее время решения

В передаче Кылварт заявил, что понимает, почему его решение о закрытии TTV многим не понравилось: «Ничего не поделать, мы должны смотреть в будущее и думать о том, как использовать ресурсы города более рационально», – сказал центрист, отметив, что целью Таллиннского телевидения не должно быть обслуживание политиков.

В июне мэрия Таллинна решила в пользу проекта более широкой проезжей части улицы Рейди. По словам Кылварта, это было необходимо, поскольку, если машина стоит в пробке и загрязняет воздух, от этого не выигрывает ни водитель, ни окружающая среда. «Искусственное сужение дорог не принесет пользы».

Что касается приостановки реализации проекта Главной дороги Таллинна, то, по оценке мэра, проект был не продуман. По его словам, была нарисована красивая картинка и положена на карту, но всю городскую инфраструктуру невозможно перестроить при помощи одной лишь красивой идеи, и к большим проектам нужно заранее подготовиться, проанализировать влияние и подготовить другие улицы Таллинна.