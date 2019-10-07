Скандальные высказывания Урмаса Рейтельманна о русскоязычных мешают его карьере

Желание Консервативной народной партии назначить Урмаса Рейтельманна членом делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы вызвало критику со стороны некоторых коллег Рейтельманна по Рийгикогу, пишет Rus.ERR.
У некоторых членов парламентской комиссии по иностранным делам появились сомнения в том, что Урмас Рейтельманн – автор скандальных высказываний "о 300 000 паразитирующих в Эстонии тибл" и рвущемся в Европу сброде – является политиком, наиболее подходящим для того, чтобы представлять нашу страну в ПАСЕ, передает "Актуальная камера".
"Просто это сильно отличается от принципов, которых мы придерживались все эти годы, назначая или выбирая кандидатов на должность члена делегации", – сказал реформист Марко Михкельсон.
Сам Рейтельманн не считает, что его участие в работе ПАСЕ может как-то помешать эстонской делегации или вызвать критику со стороны России.
"Никоим образом. Если русские захотят кого-то обвинять, они так или иначе найдут повод для этого", – заявил он.