Скандальные высказывания Урмаса Рейтельманна о русскоязычных мешают его карьере

У некоторых членов парламентской комиссии по иностранным делам появились сомнения в том, что Урмас Рейтельманн – автор скандальных высказываний "о 300 000 паразитирующих в Эстонии тибл" и рвущемся в Европу сброде – является политиком, наиболее подходящим для того, чтобы представлять нашу страну в ПАСЕ, передает "Актуальная камера".

"Просто это сильно отличается от принципов, которых мы придерживались все эти годы, назначая или выбирая кандидатов на должность члена делегации", – сказал реформист Марко Михкельсон.

Сам Рейтельманн не считает, что его участие в работе ПАСЕ может как-то помешать эстонской делегации или вызвать критику со стороны России.