Поездка на автобусе закончилась для пассажирки в больнице

В понедельник, 7 октября, в волости Виймси Харьюского уезда произошло ДТП, в результате которого пострадала пожилая пассажирка автобуса, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 11.52 на круговом перекрестке улиц Рохунеэме-теэ и Рандвере-теэ. В совершавшем правый поворот автобусе Iveco, которым управлял 60-летний мужчина, упала и получила травмы пассажирка — 70-летняя женщина.
Пострадавшую доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.