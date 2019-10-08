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  • Поездка на автобусе закончилась для пассажирки в больнице

Поездка на автобусе закончилась для пассажирки в больнице

Салон автобуса. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Sille Annuk

В понедельник, 7 октября, в волости Виймси Харьюского уезда произошло ДТП, в результате которого пострадала пожилая пассажирка автобуса, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 11.52 на круговом перекрестке улиц Рохунеэме-теэ и Рандвере-теэ. В совершавшем правый поворот автобусе Iveco, которым управлял 60-летний мужчина, упала и получила травмы пассажирка — 70-летняя женщина.

Пострадавшую доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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