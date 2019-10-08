Вт, 8.10.2019
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Бой, инсульт и смерть: смешанные единоборства потеряли еще одного спорстмена

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Узбекистанский боец смешанного стиля (MMA) Бекзод Нурматов скончался в возрасте 28 лет.

По информации Lenta.ru, спортсмен умер от инсульта. За три дня до этого он провел поединок против россиянина Беслана Исаева на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100 в Грозном. Нурматов проиграл раздельным решением судей.

Узбекистанский боец начал карьеру в декабре 2016 года. На его счету одна победа и четыре поражения в смешанных единоборствах. Также спортсмен являлся чемпионом мира и обладателем Кубка Мира по рукопашному бою.

23 июля в больнице в США умер российский боксер Максим Дадашев. После боя против пуэрториканца Сабриеля Матиаса ему был диагностирован отек мозга. Спортсмену провели операцию, он был введен в искусственную кому. Позже выяснилось, что Дадашев во время поединка с Матиасом перенес инсульт.

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