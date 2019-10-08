Бой, инсульт и смерть: смешанные единоборства потеряли еще одного спорстмена

По информации Lenta.ru, спортсмен умер от инсульта. За три дня до этого он провел поединок против россиянина Беслана Исаева на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100 в Грозном. Нурматов проиграл раздельным решением судей.

Узбекистанский боец начал карьеру в декабре 2016 года. На его счету одна победа и четыре поражения в смешанных единоборствах. Также спортсмен являлся чемпионом мира и обладателем Кубка Мира по рукопашному бою.