Бой, инсульт и смерть: смешанные единоборства потеряли еще одного спорстмена

Узбекистанский боец смешанного стиля (MMA) Бекзод Нурматов скончался в возрасте 28 лет.
По информации Lenta.ru, спортсмен умер от инсульта. За три дня до этого он провел поединок против россиянина Беслана Исаева на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100 в Грозном. Нурматов проиграл раздельным решением судей.
Узбекистанский боец начал карьеру в декабре 2016 года. На его счету одна победа и четыре поражения в смешанных единоборствах. Также спортсмен являлся чемпионом мира и обладателем Кубка Мира по рукопашному бою.
23 июля в больнице в США умер российский боксер Максим Дадашев. После боя против пуэрториканца Сабриеля Матиаса ему был диагностирован отек мозга. Спортсмену провели операцию, он был введен в искусственную кому. Позже выяснилось, что Дадашев во время поединка с Матиасом перенес инсульт.