США перебросят в Европу десятки тысяч военных для участия в учениях

Для участия в маневрах из США в Европу будут на время переброшены 20 тысяч бойцов. Отмечается, что это будет самой крупной за более чем 25 лет передислокацией американских военных в Европу для проведения учений. Снаряжение, необходимое военнослужащим США, начнут доставлять в Европу уже в феврале 2020 года.

Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") будут проходить с апреля по май 2020 года. В Европейском командовании США отметили, что они направлены на поддержку выполнения задач НАТО по поддержанию боеготовности альянса и сдерживанию потенциальных врагов.

В учениях примут участие 18 стран. Они будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше.

В маневрах также примут участие 9 тысяч американских военных, уже размещенных в Европе, и около 8 тысяч европейских военнослужащих.

В Европейском командовании США отметили, что эти военные учения подтверждают то, что приверженность США поддержке НАТО и защите Европы остается нерушимой.