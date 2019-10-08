Вт, 8.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

Поддержка протестов в Гонконге рассорила Китай и НБА

Дэрил Морри (справа) спровоцировал войну между НБА и Китаем. Первый пострадавший - Nike

ФОТО: David J. Phillip / AP

Производитель спортивной экипировки Nike убрал с китайской версии официального сайта атрибутику и товары, связанные с «Хьюстоном», передает Sports.ru.

Еще 6 октября товары «Рокетс» были доступны в магазине Nike.

Генеральный менеджер техасского клуба Дэрил Мори ранее поддержал в твиттере антикитайские протесты в Гонконге. Управленец оставил сообщение: «Сражайся за свободу. Поддержи Гонконг». Позже его твит был удален.

После поста Мори от «Хьюстона» отказались китайские спонсоры, а многие поклонники объявили, что не будут смотреть игры команды.

Ассоциация баскетбола Китая отменила выставочный матч фарм-команд «Хьюстона» и «Далласа», «Рио-Гранде» и «Техаса», который должен был состояться в октябре в Китае.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ