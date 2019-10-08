Поддержка протестов в Гонконге рассорила Китай и НБА

Еще 6 октября товары «Рокетс» были доступны в магазине Nike.

Генеральный менеджер техасского клуба Дэрил Мори ранее поддержал в твиттере антикитайские протесты в Гонконге. Управленец оставил сообщение: «Сражайся за свободу. Поддержи Гонконг». Позже его твит был удален.

После поста Мори от «Хьюстона» отказались китайские спонсоры, а многие поклонники объявили, что не будут смотреть игры команды.