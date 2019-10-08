Галерея: серебряный призер ЧМ Магнус Кирт с триумфом вернулся домой

Кирта встречали в аэропорту поколнники легкой атлетики, друзья и близкие. Не обошлось и без вопросов о травме спортсмена, которую он получил в пятой попытке соревнований копьеметателей. По словам окружения спортсмена, в Дохе был сделан рентген, показавший поврежедние плечевой кости. Однако потребуется ли операция спортсмену или нет, решит МРТ, которое буде проведено в Таллинне.

"Если посмотреть, как за меня болели, например, жители маленького городка Тырва, которые смотрели финал чемпионата в местном кинотеатре. Вот из-за таких моментов настроение особенно улучшается и на сердце становится тепло. Именно по этой причине я занимаюсь спортом. Прежде всего, мне очень нравится метать копье, во-вторых - получать эмоции, когда за тебя болеют как в Эстонии, так и те, кто пришел на стадион. Это как раз то, почему я занимаюсь спортом", - сказал Кирт Rus.Err.ee.