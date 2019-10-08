Студенты протестуют против иноязычного образования

Включенные в учебную программу предметы на английском языке добавляют университетам международности, но также являются преградой для студентов, владеющих исключительно эстонским языком.

Уже сейчас в эстонских университетах некоторые дисциплины неизбежно преподаются на английском языке. Например, абитуриентов Таллиннского университета ожидает настоящая лотерея: никогда не знаешь, какой именно предмет придется изучать на иностранном языке. Если таковым окажется, предмет, для изучения которого необходимо перелопатить множество сложной литературы на иностранном языке, то получение образования будет зависеть исключительно от языковых навыков студента. Все студенты считают такое положение дел неправильным, поэтому обратились за помощь в Министерство образования и науки.

Так, поступивший в прошлом году в Таллиннский университет Стен не ожидал, что многие предметы будут преподаваться на английском языке или использовать англоязычную литературу в столь большом объеме. Также его удивил тот факт, что никто не информирует абитуриентов о данном нюансе.

«Нельзя ожидать, что оказавшиеся на одной скамье студенты будут владеть английским языком на одном уровне», - признал Стен.

В связи с этой проблемой студенты неоднократно обращались в Министерство образования и науки. Для студентов Таллиннского университета было полной неожиданностью, что предметы, которые, согласно учебной программе, должны преподаваться на эстонском языке, велись на иностранном языке.

Так, студентка Таллиннского университета Ханна сообщила, что сложно читать необходимые для удачной сдачи экзаменов и используемые преподавателями на лекциях научные материалы на английском языке. «Думаю, довольно много людей бросит учебу из-за недостаточного владения иностранным языком», - считает она.

Согласно Закону о языке, если как минимум 60 процентов предметов преподается на эстонском языке, то считается, что ты получил эстоноязычное образование. По этой причине университеты имеют возможность преподавать почти половину предметов на иностранном языке.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, с университетами велись переговоры на тему того, что преподавание на английском языке не должно иметь массовый характер. Например, обучение на английском, по словам Репс, создает проблемы для взрослых студентов, которые не учили в школе английский. Также у министра вызывает вопросы необходимость ведения лекций для эстонской аудитории иностранным преподавателем.

Репс сказала, что они вели переговоры с Таллиннским университетом по этому поводу. «В университете пообещали, что студентам, не владеющим английским языком, предоставят учебные материалы на других иностранных языках», - сказала она.

В то же время, по словам проректора по учебной части ТЛУ Прийта Рейска, в университете нет подобных проблем, потому что обучение по эстонским программам ведется на эстонском языке. В то же время студенты должны проходить обязательный предмет на иностранном языке, который призван повысить уровень владения иностранным языком. В магистратуре, например, один из предметов обязательно преподается на иностранном языке.