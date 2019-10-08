Тарасенко справил юбилей в НХЛ, Малкин получил серьезную травму

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провел юбилейный, 500-й матч в Национальной хоккейной лиге, передает Sports.ru.
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко принял участие в матче против «Торонто» (3:2). 27-летний россиянин провел 500-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ, на его счету 420 (211+209) очков.
Сегодня Тарасенко отметился голевой передачей. Кроме Тарасенко передачей в матче против "Торонто" отметился и Иван Барбашев.
За первые 500 матчей в регулярке в истории «Блюз» больше всех шайб забросил Бретт Халл (359), у Тарасенко второй результат – 211.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выбыл на продолжительный срок из-за травмы. Также длительное восстановление предстоит форварду Нику Бьюгстэду. У обоих хоккеистов диагностированы травмы нижней части тела. Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан. Травма Малкина не означает, что он досрочно завершит сезон. В середине второго периода матча с «Коламбусом» россиянин запнулся об одноклубника Криса Летанга, потерял равновесие и ударился о борт после силового приема от защитника «Блю Джекетс» Владислава Гаврикова.