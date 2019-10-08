Тарасенко справил юбилей в НХЛ, Малкин получил серьезную травму

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко принял участие в матче против «Торонто» (3:2). 27-летний россиянин провел 500-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ, на его счету 420 (211+209) очков.

Сегодня Тарасенко отметился голевой передачей. Кроме Тарасенко передачей в матче против "Торонто" отметился и Иван Барбашев.

За первые 500 матчей в регулярке в истории «Блюз» больше всех шайб забросил Бретт Халл (359), у Тарасенко второй результат – 211.