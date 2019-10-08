Турпоток в Эстонию продолжает расти

По данным Департамента статистики, в августе этого года в предприятиях по размещению останавливалось на 9% больше туристов, чем в этом же месяце прошлого года, а число ночёвок увеличилось на 7%. Среди гостей в предприятиях по размещению было 286 000 зарубежных туристов и 202 000 туристов внутри страны.
Воспользовавшиеся в августе услугами предприятий по размещению зарубежные туристы провели в Эстонии 541 000 ночей. 29% зарубежных туристов прибыло из Финляндии, 11% – из Германии, 9% – из России и 8% – из Латвии. Количество туристов из Финляндии, демонстрировавшее тенденцию к снижению в предыдущие месяцы, увеличивалось второй месяц подряд (4%). Туристы прибывали в основном из разных государств Европы, а также из США и стран Азии. 78% зарубежных туристов приезжали в Эстонию отдыхать, 17% совершали рабочую поездку, остальные останавливались по другим причинам. Большинство зарубежных туристов предпочло остановиться на ночлег в Харьюском уезде (65%). В предприятиях по размещению Пярнуского и Тартуского уездов останавливалось 11% и 8% зарубежных туристов соответственно.
Внутренних туристов останавливалось в предприятиях по размещению на 9% больше, чем в августе 2018 года. Внутренние туристы провели здесь 345 000 ночей и число их ночёвок выросло за год на 7%. Преобладающая часть внутренних туристов приезжала на отдых (69%), некоторые находились в рабочей поездке (17%). Почти пятая часть внутренних туристов останавливалась в Харьюском уезде, 15% – в Пярнуском уезде, 11% – в Ида-Вируском и 9% – в Тартуском уездах.
В распоряжении гостей в августе имелось 1394 предприятия по размещению, 24 000 номеров и 58 000 койко-мест. Заполняемость номеров составила 59% и койко-мест – 49%. Стоимость проживания на предприятиях по размещению составила в среднем 39 евро в сутки, т.е. на евро меньше, чем в этом же месяце прошлого года. В Харьюском уезде стоимость проживания составила 48 евро в сутки, в Пярнуском и Тартуском уездах – 37 евро и в Ида-Вируском уезде – 32 евро в сутки.