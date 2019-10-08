Турпоток в Эстонию продолжает расти

Воспользовавшиеся в августе услугами предприятий по размещению зарубежные туристы провели в Эстонии 541 000 ночей. 29% зарубежных туристов прибыло из Финляндии, 11% – из Германии, 9% – из России и 8% – из Латвии. Количество туристов из Финляндии, демонстрировавшее тенденцию к снижению в предыдущие месяцы, увеличивалось второй месяц подряд (4%). Туристы прибывали в основном из разных государств Европы, а также из США и стран Азии. 78% зарубежных туристов приезжали в Эстонию отдыхать, 17% совершали рабочую поездку, остальные останавливались по другим причинам. Большинство зарубежных туристов предпочло остановиться на ночлег в Харьюском уезде (65%). В предприятиях по размещению Пярнуского и Тартуского уездов останавливалось 11% и 8% зарубежных туристов соответственно.

Внутренних туристов останавливалось в предприятиях по размещению на 9% больше, чем в августе 2018 года. Внутренние туристы провели здесь 345 000 ночей и число их ночёвок выросло за год на 7%. Преобладающая часть внутренних туристов приезжала на отдых (69%), некоторые находились в рабочей поездке (17%). Почти пятая часть внутренних туристов останавливалась в Харьюском уезде, 15% – в Пярнуском уезде, 11% – в Ида-Вируском и 9% – в Тартуском уездах.