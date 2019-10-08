КаПо задержала подозреваемых в незаконном обороте взрывчатки

КаПо напоминает, что, если вы узнали о том, что кто-то незаконно хранит взрывчатку, например, кто-то нашел где-то взрывное устройство или взрывчатое вещество, необходимо сразу позвонить по телефону 112. Чтобы информировать людей об обязанностях, связанных с оружием, и уменьшить количество незарегистрированного оружия, полиция проводит в октябре кампанию по сдаче оружия, что могло бы увеличить безопасность в обществе.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Лийзы Нутть, сейчас самое время присоединиться к этой кампании и избавиться от незаконных вещей. «У каждого человека есть возможность добровольно сдать находящееся в нелегальном пользовании огнестрельное оружие, взрывное устройство или его существенную часть, боеприпас или взрывчатое вещество. В этом случае лицо избежит уголовной ответственности», - добавила прокурор Лийза Нутть.

В случае подозрения на взрывчатку ее нельзя транспортировать самостоятельно, необходимо держаться от нее подальше и после звонка дождаться распоряжений оперативной службы для дальнейшего безопасного обращения.

За незаконное обращение со взрывчаткой, взрывным устройством или его существенной частью закон предусматривает до десяти лет лишения свободы.