КаПо задержала подозреваемых в незаконном обороте взрывчатки

КаПо обнаружила в конце сентября в Ляэне-Вирумаа почти три килограмма незаконной взрывчатки и задержала двух мужчин. 35-летнему и 29-летнему мужчине предъявлено подозрению в незаконном обороте взрывчатки в большом количестве и взрывных устройств, их существенной части и боеприпасов.
КаПо напоминает, что, если вы узнали о том, что кто-то незаконно хранит взрывчатку, например, кто-то нашел где-то взрывное устройство или взрывчатое вещество, необходимо сразу позвонить по телефону 112. Чтобы информировать людей об обязанностях, связанных с оружием, и уменьшить количество незарегистрированного оружия, полиция проводит в октябре кампанию по сдаче оружия, что могло бы увеличить безопасность в обществе.
По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Лийзы Нутть, сейчас самое время присоединиться к этой кампании и избавиться от незаконных вещей. «У каждого человека есть возможность добровольно сдать находящееся в нелегальном пользовании огнестрельное оружие, взрывное устройство или его существенную часть, боеприпас или взрывчатое вещество. В этом случае лицо избежит уголовной ответственности», - добавила прокурор Лийза Нутть.
В случае подозрения на взрывчатку ее нельзя транспортировать самостоятельно, необходимо держаться от нее подальше и после звонка дождаться распоряжений оперативной службы для дальнейшего безопасного обращения.
За незаконное обращение со взрывчаткой, взрывным устройством или его существенной частью закон предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Следствие ведет КаПо, ведет уголовное дело Вируская окружная прокуратура.