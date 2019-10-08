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Макгрегор снова бросил вызов Нурмагомедову, намекнув на бой в Москве

Конор Макгрегор

ФОТО: STEVE MARCUS / REUTERS

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в очередной раз бросил вызов российскому чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову, передает Championat.com.

«Давай потанцуем, детка», — написал Макгрегор в своём твиттер-аккаунте, прикрепив хештеги «один год назад», «Москва», «обделался в автобусе», «бегать и гадить одновременно».

Первый поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся 7 октября 2018 года на турнире UFC 229. Нурмагомедов одержал победу над ирландцем удушающим приёмом в третьем раунде.

После этого Макгрегор не провёл ни одного боя, а Нурмагомедов в сентябре провёл вторую успешную защиту титула, победив Дастина Порье. Предполагается, что Нурмагомедов может провести 30-й поединок в своей карьере именно против Макгрегора в Москве.

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