Макгрегор снова бросил вызов Нурмагомедову, намекнув на бой в Москве

Первый поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся 7 октября 2018 года на турнире UFC 229. Нурмагомедов одержал победу над ирландцем удушающим приёмом в третьем раунде.

После этого Макгрегор не провёл ни одного боя, а Нурмагомедов в сентябре провёл вторую успешную защиту титула, победив Дастина Порье. Предполагается, что Нурмагомедов может провести 30-й поединок в своей карьере именно против Макгрегора в Москве.