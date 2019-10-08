Маленькая зарплата не отпугнула бы: большая часть жителей Эстонии мечтает о работе в стартапе

Количество работающих в стартапах жителей Эстонии растет из года в год, и не одна местная стартап-компания уже входит в число самых привлекательных работодателей Эстонии. Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee провел исследование, чтобы выяснить, насколько работники заинтересованы в работе на начинающем предприятии и готовы ли они на первых порах работать за низкую зарплату. В ходе проведенного недавно исследования 2806 работникам был задан вопрос, готовы ли они работать в стартап-компании даже в том случае, если зарплата поначалу будет низкой, но в случае успеха бизнеса заработок увеличится.

Из исследования выяснилось, что больше всего испытать удачу готова молодежь – 84 % представителей «поколения Z» (родившиеся после 1995 года, т. е. моложе 24 лет) готовы пойти работать на низкооплачиваемую должность в стартап. Готовность присоединиться к начинающему предприятию высока и в остальных возрастных группах – например, среди представителей поколения беби-бума, которым сегодня больше 54 лет, присоединиться к стартапу готовы более чем каждый второй (54 %) работник. Условиями для присоединения к стартапу у большинства работников были хорошая бизнес-идея и подходящая команда.

Менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт считает ожидаемым, что среди не имеющей обязательств молодежи больше людей, готовых работать в стартапе. «Однако удивительно, что стартапам удается заманивать к себе работников из всех возрастных групп. При этом не имеет значения даже опыт работы – каждый второй работник с более чем 25-летним трудовым стажем также готов попытать счастья в стартапе. Большой роли не играет и уровень образования – к начинающему предприятию желают присоединиться работники как с высшим, так и с основным образованием».

«Если до сих пор одним из главных условий удовлетворенности работой считалась стабильность рабочего места, то создается впечатление, что на нынешнем рынке труда люди все больше ищут работу, предлагающую вызовы, и, разумеется, характерную для стартапов трудовую среду, – добавил Хенри Аувяэрт. – Кроме того, на готовность присоединиться к статрапу, по всей видимости, во многом влияет и возможность работать там, где работники понимают, что вносят вклад непосредственно в свое будущее».

Работодатели из стартап-культуры – мечта молодежи

Если смотреть по возрастным группам, то 84 % представителей «поколения Z», которые родились после 1995 года, готовы работать в стартап-компании и за маленькую зарплату. Следующим поколением считаются дети миллениума, т. е. «поколения Y» (в возрасте 24–37 лет), из которых в стартапе хотели бы работать 75 %. Среди представителей «поколения Х», т. е. людей в возрасте 38–54 года, соответствующий показатель составляет 63 %, а среди поколения беби-бума – 54 %.

88 % работников сектора ИТ хотели бы присоединиться к какому-либо стартапу

Больше всего стартапы привлекают к себе людей, которые связаны с инфотехнологией, массмедиа, переводами и креативной экономикой. 88 % работников сектора ИТ готовы присоединиться к стартапу на первых порах и за невысокую зарплату.

В маркетинге и рекламе более 80 % работников также готовы поступить на низкооплачиваемую работу в стартапе. Меньше всего готовы попытать счастья на начинающем предприятии работники публичного сектора и сферы образования.

Если смотреть по местоположению, то интерес жителей Тарту к работе в стартапе несколько выше, чем в столице. А именно, присоединиться к начинающему предприятию готовы 74 % тартусцев , в Таллинне и Пярну этот показатель составляет 72 %.

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