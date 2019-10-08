ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ DANSKE. Часть первая: охота Forekspank на российских клиентов шла с самого начала

Учрежденный 27 лет назад Forekspank с самого начала ориентировался на инновации – первым освоив возможности интернет-банкинга – и на Россию, пишет Postimees.
Корни начавшейся в первые дни октября ликвидации эстонского филиала банка Danske уходят в начало 1990-х годов, когда банки возникали десятками.
«Если денег нет, нужно создать банк», - объяснил Postimees один из основателей Raepank, предшественника Danske, Суло Мулдиа. Поскольку тогда контролировать волну возникновения банков не получалось, во второй половине января 1993 года Банк Эстонии объявил так называемый стабилизационный период, когда нельзя было зарегистрировать ни один банк. В начале 1993 года в Эстонии было 43 банка, но, по оценке Банка Эстонии, лишь у 12 из них было все в порядке с документацией.
Основоположником нынешнего эстонского филиала Danske Bank все же можно назвать Forekspank, и если быть совсем точными, то его предшественника – фирму по обмену валюты с громки названием «Таллиннская международная биржа ценных бумаг», из которой позже сформировался Forekspank. Биржа ценных бумаг начала работать в январе 1992 года, переняв у Банка Эстонии организацию валютных аукционов. На практике это означало продажу долларов за рубли, а основные клиенты были из России.
Аукционы проходили раз в неделю, и оборот одного такого аукциона составлял несколько сотен тысяч долларов. По словам источника, работавшего в начале 1990-х годов в банке, в большинстве аукционов участвовал один клиент: «Деньги приносили чемоданами».
Биржу учредили Ивар Лукк, Рейн Усин и Юри Випс, первые двое из которых действительно хотели создать банк. Летом того же года был учрежден Forekspank. И хотя стать мостом между Россией и западными странами тогда хотели практически все местные предприятия и банки, любовь Forekspank к России особенно бросалась в глаза.
Успешные плывут против течения
В ноябре 1993 года газета Äripäev писала, что из-за трудностей расчета усложнился расчет с рублевой зоной, но Forekspank призывал быть смелыми и объяснял, как можно производить рублевые переводы через него.
«Успешными являются, прежде всего, те, кто смелый и может двигаться против потока, - сказал экономической газете маклер Forekspank Пеэтер Шамардин. – Нынешняя ситуация выгодна эстонским предпринимателям, поскольку, глядя отсюда, страхи не являются такими большими, также помогает знание языка и хорошие связи, созданные в последние десятилетия».
В начале 1990-х годов наши коммерческие банки являлись крошечными банками, но Forekspank поначалу и среди них казался маленьким. Через год после денежной реформы крупнейшим кредитором являлся «Социалбанк», который по состоянию на 1 июля 1993 года выдал кредитов на 418,8 миллиона крон (26,6 миллиона евро), Hansapank с кредитным портфелем в 152,4 миллиона крон (9,7 миллиона евро) был на пятом месте, а Forekspank с 3,5 миллиона крон (0,22 миллиона евро) занимал лишь 17 место.
Свою деятельность Forekspank начал главным образом с обмена и торговли валютой, но чем дальше шло время, тем больше росла доля кредитов в деятельности банка. Базовый процент кредитов Forekspank составлял тогда 18 процентов в год.
Увеличивая объемы кредитов, нужно было увеличивать и собственный капитал банка, и для выполнения требований по собственному капиталу через несколько лет Forekspank объединился с Raepank, однако банковская стратегия особо не изменилась.
Объединение произошло через обмен акциями, при котором Forekspank приобрел все имущество Raepank, а акционеры Raepank стали обладателями акций Forekspank. В результате сделки акционеры Raepank прибрели 39,5 процента акций, а бывшие акционеры Forekspank стали обладателями 60,5 процента акций нового банка.
«Рыночной нишей банка были развивающееся предпринимательство и крупные вкладчики из числа частных лиц, но ощущалось давление со стороны российских клиентов», - написал финансовый журналист Виллу Зирнаск в книге «100 лет эстонского банкинга и страхования».
«До объединения эстонский Forekspank был известен как лидер на банковском рынке Эстонии в области неконвертируемых валютных сделок, гарантирования и кредитования торговых сделок, а так организации миссии», - писал банк в более поздних проспектах.
Среди других банков Эстонии Forekspank бросался в глаза в плане своих обновлений: в 1996 году был запущен первый в Восточной Европе интернет-банк – Forex Direct.
В 1994 году долю с 8,4 процента у Forekspank приобрел швейцарский банк Zürich ÜberseeBank, который принадлежал американскому страховому гиганту AIG (American International Group). Через год организовали еще одну направленную на зарубежные инвестиции эмиссию акций.
Когда в середине 1990-х годов начал возникать рынок ценных бумаг, Forekspank стал одним из пионеров в эмиссии ценных бумаг.
Первое биржевое ралли и бум недвижимости
Кроме управления банком Ивар Лукк был одним из основоположников Таллиннской биржи, и первым ее председателем совета. Поэтом нет ничего удивительного в том, что Forekspank являлся одним из самых активных участников на рынке капиталов среди банков. Работающий преподавателем и коучем Ивар Лукк на просьбу Postimees об интервью не ответил. Акции Forekspank продавались на зарубежных биржах (рынок OTC – T. O.) еще до создания Таллиннской биржи в июне 1996 года, и эта ценная бумага была одной из первых, акциями которой свободно торговали на Таллиннской бирже. В первом биржевом ралли приняла участие и акция Forekspank, которая увеличилась в период с июня 1996 года по сентябрь 1997 года в 3,5 раза.
Параллельно с биржевым бумом шел и первый бум недвижимости, в котором прибыльные предприятия начали приобретать для себя современные офисные площади. И тут Forekspank оказался на передовой. В 1996 году банк купил себе здание завода советских времен на Нарвском шоссе, которое полностью перестроили к ноябрю следующего года. Благодаря перестроенной крыше и появившейся на доме вертолетной площадке о нем узнали еще до того, как строительство было завершено.
«Внизу на площади в 7000 квадратных метров находится лучшая в Эстонии рабочая среда для трехсот человек, техносистемы, о которых мечтают компьютерные фрики, и умные часы, которые, по словам административного директора банка Мати Сумберга, позволяют каждому уточнить время на своих часах», - писал тогда Postimees о главном здании банка.
Как и любой другой банк, во время биржевого бума, когда ветры больше всего дули в паруса банковского сектора, и Forekspank смотрел в сторону России.
В апреле 1996 года банк планировал открыть в Москве свое представительство и организовал там инфодень.
Тогдашний финансовый руководитель Forekspank Райво Эрик сказал BNS, что открытие представительства обусловлено быстрым ростом доли нерезидентов в прошлом году и желанием клиентов увеличить выбор услуг. По словам Эрика, пятая часть клиентов банка являлись нерезидентами.
По объемам своего баланса Forekspank являлся седьмым банком в Эстонии. Уже в августе того же года для открытия представительства банк купил помещение в центре Москвы. В марте 1998 года Forekspank взвешивал покупку 35 процентов акций московского «Пионербанка», на что общее собрание даже дало разрешение, но после аудита «Пионербанка» Forekspank все же отказался от покупки акций.