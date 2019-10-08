ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ DANSKE. Часть первая: охота Forekspank на российских клиентов шла с самого начала

Увеличивая объемы кредитов, нужно было увеличивать и собственный капитал банка, и для выполнения требований по собственному капиталу через несколько лет Forekspank объединился с Raepank, однако банковская стратегия особо не изменилась.

Объединение произошло через обмен акциями, при котором Forekspank приобрел все имущество Raepank, а акционеры Raepank стали обладателями акций Forekspank. В результате сделки акционеры Raepank прибрели 39,5 процента акций, а бывшие акционеры Forekspank стали обладателями 60,5 процента акций нового банка.

«Рыночной нишей банка были развивающееся предпринимательство и крупные вкладчики из числа частных лиц, но ощущалось давление со стороны российских клиентов», - написал финансовый журналист Виллу Зирнаск в книге «100 лет эстонского банкинга и страхования».

«До объединения эстонский Forekspank был известен как лидер на банковском рынке Эстонии в области неконвертируемых валютных сделок, гарантирования и кредитования торговых сделок, а так организации миссии», - писал банк в более поздних проспектах.

Среди других банков Эстонии Forekspank бросался в глаза в плане своих обновлений: в 1996 году был запущен первый в Восточной Европе интернет-банк – Forex Direct.

В 1994 году долю с 8,4 процента у Forekspank приобрел швейцарский банк Zürich ÜberseeBank, который принадлежал американскому страховому гиганту AIG (American International Group). Через год организовали еще одну направленную на зарубежные инвестиции эмиссию акций.

Когда в середине 1990-х годов начал возникать рынок ценных бумаг, Forekspank стал одним из пионеров в эмиссии ценных бумаг.

Первое биржевое ралли и бум недвижимости

Кроме управления банком Ивар Лукк был одним из основоположников Таллиннской биржи, и первым ее председателем совета. Поэтом нет ничего удивительного в том, что Forekspank являлся одним из самых активных участников на рынке капиталов среди банков. Работающий преподавателем и коучем Ивар Лукк на просьбу Postimees об интервью не ответил. Акции Forekspank продавались на зарубежных биржах (рынок OTC – T. O.) еще до создания Таллиннской биржи в июне 1996 года, и эта ценная бумага была одной из первых, акциями которой свободно торговали на Таллиннской бирже. В первом биржевом ралли приняла участие и акция Forekspank, которая увеличилась в период с июня 1996 года по сентябрь 1997 года в 3,5 раза.

Параллельно с биржевым бумом шел и первый бум недвижимости, в котором прибыльные предприятия начали приобретать для себя современные офисные площади. И тут Forekspank оказался на передовой. В 1996 году банк купил себе здание завода советских времен на Нарвском шоссе, которое полностью перестроили к ноябрю следующего года. Благодаря перестроенной крыше и появившейся на доме вертолетной площадке о нем узнали еще до того, как строительство было завершено.

«Внизу на площади в 7000 квадратных метров находится лучшая в Эстонии рабочая среда для трехсот человек, техносистемы, о которых мечтают компьютерные фрики, и умные часы, которые, по словам административного директора банка Мати Сумберга, позволяют каждому уточнить время на своих часах», - писал тогда Postimees о главном здании банка.

Как и любой другой банк, во время биржевого бума, когда ветры больше всего дули в паруса банковского сектора, и Forekspank смотрел в сторону России.

В апреле 1996 года банк планировал открыть в Москве свое представительство и организовал там инфодень.

Тогдашний финансовый руководитель Forekspank Райво Эрик сказал BNS, что открытие представительства обусловлено быстрым ростом доли нерезидентов в прошлом году и желанием клиентов увеличить выбор услуг. По словам Эрика, пятая часть клиентов банка являлись нерезидентами.