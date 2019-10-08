Результат глобального потепления: в России зафиксировали взрыв климатической бомбы

Выброс парникового газа был обнаружен в ходе экспедиции на борту судна «Академик М. Келдыш», цель которой — выявление биогеохимических и экологических последствий таяния подводной мерзлоты из-за глобального потепления. Специалисты провели обследование акватории и дна у острова Беннета в составе архипелага Новосибирские острова, а также на участке моря, где выявлялись газовые фонтаны (сипы). Сипы являются результатом разрушения подводной мерзлоты и последующего выброса метана.

Исследователи выявили резкое увеличение концентрации метана в атмосферном воздухе, превысившей среднепланетарные значения в 6-7 раз (до 16 частей на миллион). С помощью сейсмоакустического оборудования удалось определить координаты мощного сипа. Ученые также наблюдали прорыв парниковых газов визуально: сип представлял собой тысячи пузырьковых нитей, которые протянулись с глубины моря на поверхность, окрашивая темную воду в изумрудный цвет. По словам руководителя экспедиции Игоря Семилетова, член-корреспондента РАН, он впервые за 45 арктических экспедиций увидел сип такой мощности.

На следующий день выброс похожей силы был обнаружен на другом участке исследуемого района.

Ученые планируют продолжить исследования. В частности, они хотят изучить мегасипы в море Лаптевых.