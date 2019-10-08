Итог скандала с ТТУ и евродотациями: комиссия не выявила мошенничества

На обсуждении конечного отчета 7 октября ректорат принял следующее решение: вновь пересмотреть университетскую область управления проектами и принять необходимые изменения, которые обеспечили бы соответствующее правилам, более слаженнное управление проектами; также внести дополнительный вклад в укрепление системы поддержки управления проектами в университете. Это означает, что руководителям проектов и членам научных групп проведут дополнительные курсы, а также будут созданы дополнительные материалы по руководству; также следует ввести в эксплуатацию университетсткое программное обеспечение для управления проектами.

Председатель расследовательской комиссии Ренно Вейнтхаль выразил сожаление, что были нарушены правила управления проектами. «Но мы не нашли доказательств преступления, комиссия пришла к выводу, что оснований для обвинения в мошенничестве, представленные в статье Postimees от 22 августа, нет», – сказал он.

Комиссия также обратилась с просьбой о разъяснениях к ведущему партнеру консорциума, заявившему, что проектная команда TalTech полностью выполняла принятые обязанности.

Комиссия установила ошибки в отчетах о прямых и косвенных затратах на проекты. Коммуникация внутри института была неудовлетворительной, отсутствовало четкое понимание ролей членов команды и общее понимание состава и задач исследовательской группы. Команда проекта OpenGovIntelligence (OGI) в недостаточной мере документировала свою деятельность.

В течение месяца комиссия изучила все приведенные Postimees утверждения, опросила всех участвовавших в проекте OGI ученых, рассмотрела все представленные материалы, проанализировала правила еврокомиссии и представленные TalTech еврокомиссии отчеты.

Комиссия обнародует заключительный отчет при первой возможности после консультаций с партнерами.