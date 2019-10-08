Звезда английского футбола на люксовой машине врезался в витрину кафе

По данным The Sun футболист покинул место ДТП, но полицейские восстановили картину событий после того, как увидели повреждения автомобиля. Инцидент произошёл примерно в 4 утра ещё 30 июля 2019 года, но для того, чтобы установить виновника, полиции потребовалось несколько месяцев. Владелец кафе сообщил, что ущерб от аварии составил от 20 до 30 тысяч фунтов с учётом пятинедельного простоя, во время которого устранялись повреждения. «Автомобиль врезался в витрину спереди и разнёс входные двери. В результате аварии у «Бентли» отвалилось боковое зеркало, по нему полиция и нашла виновного», — добавил владелец.