Вт, 8.10.2019
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  • Многие водители до сих пор не знают, нужно ли иметь при себе водительские права

Многие водители до сих пор не знают, нужно ли иметь при себе водительские права

Eesti juhiluba, mis on väljastatud pärast 19. jaanuari 2013, vastab Euroopa Liidu standardnõuetele ja kehtib ELi riikides, Norras, Is­landil ja Liechtensteinis.

ФОТО: PP

При рассмотрении страховых случаев все чаще выясняется, что водители не осведомлены о том, нужно ли иметь при себе документы, и какие документы необходимы для ежедневных поездок за рулем. Выясняется, что замешательство вызывает даже то, какие из документов нужно брать с собой, садясь за руль, говорит старший специалист ERGO по рассмотрению транспортных ущербов Маарек Аси.

«Если коротко, то, для передвижения на автомобиле, водителю нужны водительское удостоверение и справка о здоровье. Также у транспортного средства должны быть действующий техосмотр и страховка», - подтвердил Аси. При этом каждый водитель должен быть в курсе срока действия всех необходимых документов. В случае, если один из четырех документов недействителен, садиться за руль нельзя.

«Опыт показывает, что самой большой неожиданностью для водителей, как правило, становится окончание срока действия справки о здоровье. Так как с момента выдачи эта справка обычно действительна очень долгое время, и ее не носят с собой, то естественно забывается и срок ее действия», - рассказал Аси. Важно помнить о том, что справка о здоровье и водительские права могут не быть с одним и тем же сроком действия. Если у справки о здоровье не указан срок окончания действия, то она действительна столько же, сколько и водительское удостоверение.

Документ действителен, но нужно ли иметь его при себе?

Закон о дорожном движении говорит, что если при себе имеется документ об удостоверении личности, то выданное в Эстонии водительское удостоверение не обязательно иметь при себе, передвигаясь по Эстонии. Но при пересечении границы, в любом случае нужно взять с собой водительские права.

Если при себе имеется документ об удостоверении личности, то документы на моторное транспортное средство, зарегистрированное в Эстонии, также необязательно иметь при себе. Но это только в том случае, если водитель занесен в дорожный регистр как владелец, ответственный пользователь, пользователь, или если владелец, ответственный пользователь или пользователь находится в это время в автомобиле.

«Поэтому регистрационные документы на транспортное средство при передвижении по Эстонии должны быть с собой, если собственник автомобиля или его пользователь не находится в транспортном средстве. В этом случае удостоверение подтвердит, что у вас есть право использовать этот автомобиль. Страховой полис не нужно возить с собой в печатном виде. В то же время, как показывает жизнь, в случае аварии люди не могут сразу даже вспомнить, где они заключили договор о страховании. Тогда хорошо взять бумагу и хотя бы там найти контакты», - добавил Аси.

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