Многие водители до сих пор не знают, нужно ли иметь при себе водительские права

«Если коротко, то, для передвижения на автомобиле, водителю нужны водительское удостоверение и справка о здоровье. Также у транспортного средства должны быть действующий техосмотр и страховка», - подтвердил Аси. При этом каждый водитель должен быть в курсе срока действия всех необходимых документов. В случае, если один из четырех документов недействителен, садиться за руль нельзя.

«Опыт показывает, что самой большой неожиданностью для водителей, как правило, становится окончание срока действия справки о здоровье. Так как с момента выдачи эта справка обычно действительна очень долгое время, и ее не носят с собой, то естественно забывается и срок ее действия», - рассказал Аси. Важно помнить о том, что справка о здоровье и водительские права могут не быть с одним и тем же сроком действия. Если у справки о здоровье не указан срок окончания действия, то она действительна столько же, сколько и водительское удостоверение.

Документ действителен, но нужно ли иметь его при себе?

Закон о дорожном движении говорит, что если при себе имеется документ об удостоверении личности, то выданное в Эстонии водительское удостоверение не обязательно иметь при себе, передвигаясь по Эстонии. Но при пересечении границы, в любом случае нужно взять с собой водительские права.

Если при себе имеется документ об удостоверении личности, то документы на моторное транспортное средство, зарегистрированное в Эстонии, также необязательно иметь при себе. Но это только в том случае, если водитель занесен в дорожный регистр как владелец, ответственный пользователь, пользователь, или если владелец, ответственный пользователь или пользователь находится в это время в автомобиле.