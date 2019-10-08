Прибыль Samsung рухнула почти на 60%

Спрос на микросхемы памяти в этом квартале немного улучшился. Более четкая картина будет видна, когда компания опубликует сведения о результатах работы в четвертом квартале, пишет ixbt.com.

Компания сообщила, что ее операционная прибыль достигла 6,4 миллиарда долларов в период с июля по сентябрь, что на 56,2 процента меньше, чем за тот же период годом ранее. Доход упал на 5,3% до 52 миллиардов долларов.

Если сравнивать со вторым кварталом, то операционная прибыль Samsung выросла на 16,7%, а выручка компании увеличилась на 10,5%, благодаря растущему спросу на смартфоны Samsung на мировом рынке. Аналитики уверены, что спрос на смартфоны Samsung подняли американские санкции против Huawei. Поставки смартфонов Samsung в Центральной и Восточной Европе выросли на 21% во втором квартале по сравнению с тем же периодом годом ранее.