Прибыль Samsung рухнула почти на 60%

Операционный доход южнокорейского гиганта Samsung Electronics в третьем квартале этого года рухнул более чем на 50%. Падение вызвал бизнес компании по производству микросхем памяти, который в настоящее время страдает от низкого спроса.
Спрос на микросхемы памяти в этом квартале немного улучшился. Более четкая картина будет видна, когда компания опубликует сведения о результатах работы в четвертом квартале, пишет ixbt.com.
Компания сообщила, что ее операционная прибыль достигла 6,4 миллиарда долларов в период с июля по сентябрь, что на 56,2 процента меньше, чем за тот же период годом ранее. Доход упал на 5,3% до 52 миллиардов долларов.
Если сравнивать со вторым кварталом, то операционная прибыль Samsung выросла на 16,7%, а выручка компании увеличилась на 10,5%, благодаря растущему спросу на смартфоны Samsung на мировом рынке. Аналитики уверены, что спрос на смартфоны Samsung подняли американские санкции против Huawei. Поставки смартфонов Samsung в Центральной и Восточной Европе выросли на 21% во втором квартале по сравнению с тем же периодом годом ранее.
По мнению аналитиков, выручка южнокорейского гиганта улучшится в четвертом квартале, а также в следующем году, в основном из-за восстановления спроса на модули памяти DRAM и NAND. Акции Samsung Electronics на фоне появления новостей выросли на 1,36%.