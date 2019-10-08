Согласно обвинению, двое эстонцев в Финляндии отмыли 135 млн евро

По утверждению прокуратуры, эстонцы посредством финской фирмы отмывали полученные преступным путем российские деньги на сумму около 135 млн евро, переводя их в третьи страны. В центре схемы — скоростное шоссе, которое планировалось построить в Карелии.

По сведениям редакции программы Yle MOT, полиция считает, что деньги принадлежат российской организованной преступной группировке.

Финская центральная криминальная полиция приступила к расследованию дела в июле 2014 года, когда в отдел по отмыванию денег поступил ряд сообщений о подозрительных операциях. Как правило, такие сообщения поступают от банков, зафиксировавших вызывающие у них подозрения денежные потоки.

Среди подозреваемых двое эстонцев в возрасте 70 и 44 лет. Полиция также подозревает, что в схеме участвовал 44-летний российский бизнесмен. Все трое отрицают свою вину.

По словам эстонских подозреваемых, деньги предназначались на строительство скоростного шоссе в Карелии.

Так называемое Онежское шоссе должно было вести от общины Париккала в Финляндии как минимум до расположенного в России Петрозаводска. В 2013 году о тендере по строительству шоссе сообщали в том числе Yle и Talouselämä. Исполнительный директор российской дорожно-строительной компании «Северо-Западный Коридор Развития» сказал тогда, что проектировщиком или подрядчиком станет финская компания.

Исполнительным директором был тот же 44-летний россиянин, который, по данным финской полиции, помогал эстоноземельцам отмывать деньги.

Согласно обвинению, для проектирования наняли финскую компанию HTR Talonrakennus, у которой, по словам прокуратуры, отсутствовали хозяйственная деятельность и даже рабочие помещения.

По словам прокуроров, договор был всего лишь прикрытием для отмывания денег и обвиняемые даже не планировали проектировать или строить шоссе.

Прокуроры утверждают, что деньги поступили из находящегося под контролем преступной группировки российского банка, который на данный момент ликвидирован. По данным прокуроров, деньги поступили в конце концов в 22 страны, более чем в 250 фирм.

По словам подсудимых-эстоноземельцев, то, что деньги поступали из этого банка, не означает, что их происхождение было преступным.