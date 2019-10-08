Словакию и Румынию простили, Венгрию не пощадили

Дело против Венгерской футбольной федерации было открыто по итогам встречи со сборной Словакии (1:2) в отборочном турнире чемпионата Европы-2020, которая состоялась 9 сентября в Будапеште. Обе сборные были наказаны матчем без зрителей под эгидой организации за расистское поведение болельщиков.