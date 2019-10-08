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Словакию и Румынию простили, Венгрию не пощадили

Беспорядки на матче Румыния - Испания 5.09.2019

ФОТО: STOYAN NENOV / REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляцию Венгерской футбольной федерации на решение о проведении одного матча национальной команды при пустых трибунах, сообщает Р-Спорт.

Дело против Венгерской футбольной федерации было открыто по итогам встречи со сборной Словакии (1:2) в отборочном турнире чемпионата Европы-2020, которая состоялась 9 сентября в Будапеште. Обе сборные были наказаны матчем без зрителей под эгидой организации за расистское поведение болельщиков.
Ранее УЕФА удовлетворил апелляцию Словацкого футбольного союза и отменил решение о проведении игры между Словакией и Уэльсом при пустых трибунах. Аналогичный протест со стороны Венгерской федерации был отклонен, также апелляционный комитет УЕФА оставил в силе штраф в размере 67125 евро.
Сборная Венгрии в следующем домашнем матче 13 октября в Будапеште сыграет с командой Азербайджана.

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