Словакию и Румынию простили, Венгрию не пощадили

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляцию Венгерской футбольной федерации на решение о проведении одного матча национальной команды при пустых трибунах, сообщает Р-Спорт.
Дело против Венгерской футбольной федерации было открыто по итогам встречи со сборной Словакии (1:2) в отборочном турнире чемпионата Европы-2020, которая состоялась 9 сентября в Будапеште. Обе сборные были наказаны матчем без зрителей под эгидой организации за расистское поведение болельщиков.
Ранее УЕФА удовлетворил апелляцию Словацкого футбольного союза и отменил решение о проведении игры между Словакией и Уэльсом при пустых трибунах. Аналогичный протест со стороны Венгерской федерации был отклонен, также апелляционный комитет УЕФА оставил в силе штраф в размере 67125 евро.
Сборная Венгрии в следующем домашнем матче 13 октября в Будапеште сыграет с командой Азербайджана.