Фото и видео: в Йыхви двое рабочих пострадали при обрушении крыши строящегося автовокзала

«Когда спасатели прибыли на место, то мужчина уже мог ходить. Его увезли на скорой помощи», – говорит пресс-секретарь Спасательного департамент Евгения Парк. После этого другой мужчина пожаловался на здоровье, он получил легкие травмы, ему оказали помощь на месте.