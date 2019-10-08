Вт, 8.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Фото и видео: в Йыхви двое рабочих пострадали при обрушении крыши строящегося автовокзала

Фото и видео: в Йыхви двое рабочих пострадали при обрушении крыши строящегося автовокзала

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В 10:54 спасателям поступило сообщение о том, что на месте, где строится новый автобусный терминал в Йыхви, обвалилась крыша и есть пострадавший. 

«Когда спасатели прибыли на место, то мужчина уже мог ходить. Его увезли на скорой помощи», – говорит пресс-секретарь Спасательного департамент Евгения Парк. После этого другой мужчина пожаловался на здоровье, он получил легкие травмы, ему оказали помощь на месте.

Возраст мужчин – 47 и 53 года.

Опасная зона ограждена, на место вызвали Инспекцию по охране труда. По факту произошедшего проведут расследование. 

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