Фото и видео: в Йыхви двое рабочих пострадали при обрушении крыши строящегося автовокзала

В 10:54 спасателям поступило сообщение о том, что на месте, где строится новый автобусный терминал в Йыхви, обвалилась крыша и есть пострадавший.
«Когда спасатели прибыли на место, то мужчина уже мог ходить. Его увезли на скорой помощи», – говорит пресс-секретарь Спасательного департамент Евгения Парк. После этого другой мужчина пожаловался на здоровье, он получил легкие травмы, ему оказали помощь на месте.
Возраст мужчин – 47 и 53 года.
Опасная зона ограждена, на место вызвали Инспекцию по охране труда. По факту произошедшего проведут расследование.