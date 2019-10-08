Мэрия выдала Таллиннскому телевидению большой кредит

Столичные власти решили выдать Фонду «Таллиннское телевидение» краткосрочный кредит в размере 600 000 евро со сроком возврата до 31 декабря 2019 года, пишет Postimees.
Согласно условиям договора, процентная ставка составляет 2,5 процента годовых. В договоре указано, что Таллиннское телевидение должно вернуть основную часть кредита единым платежом до истечения указанного в договоре срока.
Поскольку с 1 октября Таллиннское телевидение прекратило вещание и ушло из открытого доступа, фонду необходимо во внеочередном порядке расторгнуть связанные с деятельностью телеканала договоры. Поскольку решение о прекращении работы канала было принято в прошлом месяце, руководство не могло предвидеть расходы, которые возникнут в связи с сокращением штата сотрудников. Расходы, возникшие в связи с прекращением работы телеканала, будут заложены во второй дополнительный бюджет Таллинна в 2019 году.
Поскольку второй дополнительный бюджет планируется принять лишь в конце ноября, город выдаст фонду краткосрочный кредит для решения финансовых вопросов. Как говорится в пояснительной записке, кредит должен быть возвращен не позднее 31 декабря.