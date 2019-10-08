Мэрия выдала Таллиннскому телевидению большой кредит

Поскольку с 1 октября Таллиннское телевидение прекратило вещание и ушло из открытого доступа, фонду необходимо во внеочередном порядке расторгнуть связанные с деятельностью телеканала договоры. Поскольку решение о прекращении работы канала было принято в прошлом месяце, руководство не могло предвидеть расходы, которые возникнут в связи с сокращением штата сотрудников. Расходы, возникшие в связи с прекращением работы телеканала, будут заложены во второй дополнительный бюджет Таллинна в 2019 году.