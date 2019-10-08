О смысле взрыва спроси у мертвых: послесловие к взрыву под Северoдвинском

8 авгуcта 2019 гoда на 45-м Государственном морском испытательном полигоне ВМФ («Девятка» или «Сопка» на военном жаргоне), в поселке Нёнокса, в 30 км от Северодвинска произошел взрыв. В результате трагедии погибли пять сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны. Ранения получили трое военных и трое специалистов госкорпорации. Автoматизированной системой контроля радиационной обстановки в шести из восьми пунктов Северoдвинска зафиксированы превышения мощности дoзы гамма-излучения в 4-16 раз. Однако почти сразу после публикации власти Северодвинска удалили это сообщение с сайта администрации. Военные срочно закрыли для плавания на месяц участок Двинского залива в Белом море.

Минобороны России сообщило, что «на полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме».

12 августа в городе Саров хоронили пятерых инженеров-физиков Российского ядерного центра, погибших при взрыве в Нёноксе. Хоронили в городе, где было создано КБ-11 (которое мы знаем как Арзамас-16), и где были разработаны и произведены все советские атомные и ядерные боезаряды, боеголовки ракет и торпед и та самая «Кузькина мать». И сегодня РВСН на 95% оснащены ядерными боеприпасами и боезарядами, разработанными и созданными в Сарове.

Но почему погибли только физики из Арзамас-16? Ведь хорошо известно из открытых источников, что проект разработки «крылатых ракет с прямоточным двигателем с использованием атомной энергии», поддержанный И. Курчатовым, М. Келдышем и С. Королёвым, был утвержден постановлением правительства еще в 1953 году. В 1978 году состоялся энергетический пуск первого реактора ЯРД (ядерный ракетный двигатель) 11Б91 на стартовом комплексе «Байкал» (Семипалатинский полигон). Известно, что работы над проектом проводились в 1965—1985 годы. Головные разработчики: НПО «Энергомаш» (сегодня ведет работы по проекту ядерного ракетного двигателя класса РД-4ХХ) и Центр Келдыша (сегодня принимает участие в создании «ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса»).

Если верить МО России, то физики из Арзамаса-16 отдали жизни за плохую работу других, тех, кто уже несколько десятилетий разрабатывает, изготовляет и испытывает ядерные ракетные двигатели?

Генералы и «бомбоделы»

Как известно, Никита Хрущев называл ведущих физиков страны - А. Сахарова, И. Курчатова, Ю. Харитона - «бомбоделами». Когда в 1996 году ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), руководство Генштаба и «бомбоделы» из Арзамаса-16 поставили Кремль перед сложным выбором.

Во-первых, заявили они, стало невозможно гарантировать надежность и безопасность существующего ядерного арсенала. Ракеты проверяют пробными пусками с болванкой боеголовки. А как проверить саму ядерную боеголовку?

Во-вторых, стало невозможно совершенствовать и создавать новые типы ядерных боеприпасов.