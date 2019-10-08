Вт, 8.10.2019
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  • Галерея: пострадавших в ДТП начнут доставлять в больницу вертолетом

Галерея: пострадавших в ДТП начнут доставлять в больницу вертолетом

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По инициативе Северо-Эстонской региональной больницы в понедельник были впервые проведены учения по доставке пострадавших в ДТП в больницу вертолетным транспортом.

По оценке Больничной кассы, в срочной доставке в больницу вертолетом могут ежегодно нуждаться около 15 пострадавших в автомобильных авариях, и учреждение намерено зарезервировать в своем бюджете на эти цели 50 000 евро, пишет Rus.ERR.

До настоящего времени пациентов в Эстонии возили вертолетом в больницы только с Сааремаа и Хийумаа.

Северо-Эстонская региональная больница является единственным медицинским учреждением в Эстонии, в котором поддерживается круглосуточная готовность для оказания медицинской помощи взрослым пациентам в условиях перелета.

В учениях принимали участие центр скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы, Центр тревоги, Спасательный департамент и Департамент полиции и погранохраны.

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