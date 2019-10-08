Претендент на титул чемпиона мира попался на допинге для беременных

В организме спортсмена нашли кломифен. Этот запрещенный препарат используют либо беременные женщины (для улучшения процесса стимуляции), либо атлеты – для восстановления после приема стероидов.

Допинг-проба отправлена в Атлетическую комиссию Иллинойса.

Бой Усик – Спонг должен был пройти 13 октября.

Российский боксер Александр Устинов может заменить Тайрона Спонга в бою против украинца Александра Усика.

Менеджер Устинова, Владимир Хрюнов, рассказал, что Александру предложили заменить Спонга, и он согласился выйти на бой с Усиком.