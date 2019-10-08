Претендент на титул чемпиона мира попался на допинге для беременных

В организме спортсмена нашли кломифен. Этот запрещенный препарат используют либо беременные женщины (для улучшения процесса стимуляции), либо атлеты – для восстановления после приема стероидов.
Допинг-проба отправлена в Атлетическую комиссию Иллинойса.
Бой Усик – Спонг должен был пройти 13 октября.
Российский боксер Александр Устинов может заменить Тайрона Спонга в бою против украинца Александра Усика.
Менеджер Устинова, Владимир Хрюнов, рассказал, что Александру предложили заменить Спонга, и он согласился выйти на бой с Усиком.
Ранее Усик отказывался драться с Александром Поветкиным и Андреем Федосовым по причине того, что они из России.