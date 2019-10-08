Вт, 8.10.2019
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Претендент на титул чемпиона мира попался на допинге для беременных

Кулаков Александра Усика (на фото) Тайлеру Спонгу отведать не удастся

ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

Боксер Тайрон Спонг провалил допинг-тест перед боем с Александром Усиком.

В организме спортсмена нашли кломифен. Этот запрещенный препарат используют либо беременные женщины (для улучшения процесса стимуляции), либо атлеты – для восстановления после приема стероидов.

Допинг-проба отправлена в Атлетическую комиссию Иллинойса.

Бой Усик – Спонг должен был пройти 13 октября.

Российский боксер Александр Устинов может заменить Тайрона Спонга в бою против украинца Александра Усика.

Менеджер Устинова, Владимир Хрюнов, рассказал, что Александру предложили заменить Спонга, и он согласился выйти на бой с Усиком.

Ранее Усик отказывался драться с Александром Поветкиным и Андреем Федосовым по причине того, что они из России.

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