Ваш знакомый достоин признания? Таллинн ищет почетного гражданина города

"У нас есть замечательные горожане, которые заслуживают самого высокого признания. Вот почему мы инициировали в прошлом году выборы почетного гражданина Таллинна, – отметил председатель городского собрания Тийт Терик. – Выберите момент и подумайте, кто за последний год в наибольшей степени способствовал развитию жизни в городе, сделал что-то масштабное и значительное. В прошлом году этим титулом был отмечен директор парка Кадриорг Айн Ярве. Отмечен был также организатор визита Папы Франциска Филипп Журден".

Титул присуждается горожанам, которые в течение предшествующих 12 месяцев внесли большой вклад в улучшение международного реноме нашей столицы, развитие городской жизни или совершили выдающееся деяние. Кандидатов – зарегистрированных жителей Таллинна – могут выдвигать как юридические, так и физические лица. Предложения представляются по форме, имеющейся на сайте.

Таллинское городское собрание образовало специальную комиссию, куда входят представители фракций горсобрания в лице председателя или его заместителя и приглашаются кавалеры Гербового знака Таллинна за прошлый год. Возглавляет комиссию председатель городского собрания.