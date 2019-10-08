Вт, 8.10.2019
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  • 19-летнего велогонщика во время соревнований сбила машина на большой скорости

19-летнего велогонщика во время соревнований сбила машина на большой скорости

Велоспорт. Фото иллюстративное

ФОТО: Yuzuru Sunada / ZUMAPRESS.com

19-летний голландский велогонщик Эдо Маас, выступающий за команду Sunweb, попал в серьёзную аварию во время гонки Il Piccolo Lombardia, сообщает NBC Sports.

Спортсмен получил переломы шеи, спины и повредил лицо после того, как на спуске в него врезался автомобиль. Водитель машины был признан виновником ДТП. «Состояние Эдо стабильное, его жизнь вне опасности», — говорится в заявлении команды.

Француз Эдуард Боннефуа, который на спуске находился рядом с Маасом, рассказал подробности инцидента. «Машина пересекла дорогу справа. На знаю, как это вообще возможно. Вероятно, водитель ехал по своей земле и просто нас не увидел. Автомобиль ехал со скоростью около 70 км/ч. Мне удалось увернуться в последний момент», — сказал Боннефуа.

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