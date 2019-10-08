Пропал человек: полиция ищет Петра, чья жизнь может быть в опасности

На данный момент полицейские предполагают, что 63-летний Петр может быть на пути в Таллинн.

У него проблемы со здоровьем, потому ему может грозить опасность. Ранее Петр неоднократно покидал дом призрения, его находили и доставляли обратно.

Рост 170 см, стройного телосложения, седые волосы и борода. На нам надеты серый свитер, черная куртка, зеленые штаны и кроссовки. Мобильный телефон он с собой не взял.

Сейчас полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения.