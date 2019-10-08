Вт, 8.10.2019
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Пропал человек: полиция ищет Петра, жизнь которого может быть в опасности

Пропавший Петр

ФОТО: Politsei

Петр ушел в неизвестном направлении из дома призрения в волости Валга ночью, 7 октября.  

На данный момент полицейские предполагают, что 63-летний Петр может быть на пути в Таллинн. 

У него проблемы со здоровьем, потому ему может грозить опасность. Ранее Петр неоднократно покидал дом призрения, его находили и доставляли обратно. 

Рост 170 см, стройного телосложения, седые волосы и борода. На нам надеты серый свитер, черная куртка, зеленые штаны и кроссовки. Мобильный телефон он с собой не взял. 

Сейчас полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения. 

Если у вас есть информация о мужчине на фото, сообщите в полицию по номеру 112.

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