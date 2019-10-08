ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ DANSKE. Часть третья: время Sampo, Danske и Рехе – старое доброе восточное направление и прыжок в войну процентов

Эстонское подразделение банка Sampo остались теми же, которые создавали во времена как Forekspank, так и Optiva: развивали сеть восточных клиентов, или принимали сбережения жителей России и других бывших союзных республик.

В проекте эмиссии акций, опубликованном в апреле 2001 года, целевой группой называется местный коммерческий рынок, частные лица с доходами выше среднего и занимающиеся международным бизнесом фирмы и их дочерние предприятия. Под последними подразумевали, прежде всего, Россию и другие страны, возникшие после развала Советского союза.

«Сегмент работающих в России предприятий банк получил благодаря своему профессионализму в операциях с неконвертируемой валютой на территории бывшего Советского Союза (прежде всего, речь идет о рубле – ред.), и хорошо функционирующему представительству в Москве», - было указано в проекте.

В апреле 2006 года Sampo Bank приобрел в Петербурге маленький ЗАО «Профитбанк», причем, сразу после покупки наряду с дочерним банком долю в один процент получил и Sampo Pank.

Датчане вернули Рехе

В октябре членом правления Sampo Pank стал Тыну Ванаюур, которого отправили в Петербург развивать розничный банкинг. Из архивов BNS выясняется, что о задачах Ванаюура в России сообщили только в англоязычных, но не в эстонских изданиях.

Айвар Рехе 12 марта 2019 года в Харьюском уездном суде, куда его вызвали дать показания по делу Оливера Крууда. ФОТО: Tairo Lutter

В то же время датское предприятие Danske Bank Group находилось на пике расширения, когда в охвате Северной Европы не хватало только Финляндии. В конце 2006 года концерн Sampo продал одноименный банк за 4,05 миллиарда евро крупному датскому банку Danske. 2 июня 2008 года банк Sampo превратился в филиал Danske Bank.

В январе 2006 года руководителем Sampo Pank стал Айвар Рехе, который до сих пор возглавлял Налоговый департамент, а 14 лет назад работал в Инвестиционном банке.

В Инвестиционном банке на плечах Рехе держались отношения с клиентами и кредитная деятельность, а его начальником был Хярмо Вярк, место которого Рехе принял в банке Sampo.

«Добро пожаловать обратно в качественную деятельность!» - так приветствовали возвращение Рехе банкиры.

Как работоспособный и активный человек Рехе являлся видимым и доступным для общественности руководителей. В апреле 2008 года его выбрали руководителем Союза банков. Через месяц Estonian Business School назвала его руководителем года.

В то время, когда Рехе возглавил Sampo, кредитный бум уже набрал полный ход. Бум начался с того, что эстонский филиал банка Nordea объявил войну процентов по жилищным кредитам. Под руководством Рехе в поезд бума вскочил и Sampo Pank. В начале октября 2008 года Sampo начал рекламную кампанию, в которой Рехе обещал лично прийти покрасить потолок клиенту, если его банк не сможет сделать лучшее, чем у конкурентов предложение. Чтобы продемонстрировать, что он умеет красить, организовали показательную покраску в зоопарке. Кампания, в которой Sampo назвал октябрь месяцем смены банка, продолжилась и в следующем году, когда Союз рекламных агентств наградил ее «Золотым яйцом».

Как в случае Forekspank Ивари Лукк, у Sampo, а позже Danske Bank Айвар Рехе стал ключевой фигурой, поэтому его неожиданный уход с места руководителя филиала Danske, оказался сюрпризом. О причинах ухода Рехе не хотел особо распространяться. Через месяц после сообщения о его уходе, в сентябре 2015 года, он сказал Postimees, что причиной стало изменение стратегии Danske, которое не стыкуется с его натурой. А именно, Danske Bank сообщил, что отказывается в странах Балтии от частного и коммерческого банкинга, и продолжит заниматься только приватным банкингом и скандинавскими клиентами.