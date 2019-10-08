Вт, 8.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Спасателям пришлось спасать самих себя от опасного и незваного гостя

Спасателям пришлось спасать самих себя от опасного и незваного гостя

Змея далеко заползти не смогла.

ФОТО: Päästeamet

В воскресенье в здание спасательного участка в Лихула заползла змея. 

Змея была вовремя поймана.

ФОТО: Päästeamet

Спасатели пошутили, что это фальшивый инспектор, который не смог предъявить официальные документы, поэтому его быстро отправили обратно в лес. 

Пользуясь случаем, спасатели напоминают, что все сотрудники Спасательного департамента, спасатели, инспекторы, другие чиновники и даже добровольцы должны иметь при себе рабочие удостоверения. Если у вас есть подозрения, можно позвонить по номеру 1524 и узнать, правда ли данный человек является сотрудником Спасательного департамента. 

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