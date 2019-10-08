Спасателям пришлось спасать самих себя от опасного незваного гостя

Спасатели пошутили, что это лже-инспектор, который не смог предъявить официальные документы, поэтому его быстро отправили обратно в лес.

Пользуясь случаем, спасатели напоминают, что все сотрудники Спасательного департамента, спасатели, инспекторы, другие чиновники и даже добровольцы должны иметь при себе рабочие удостоверения. Если у вас есть подозрения, можно позвонить по номеру 1524 и узнать, правда ли данный человек является сотрудником Спасательного департамента.